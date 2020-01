CES 2020: 5 pièces technologiques folles et chères dont personne n’a besoin mais que tout le monde veut

Source: Android Central

CES est le lieu des rêves technologiques, où le spectacle est primordial et le prix des produits est souvent hors de portée du public. Des téléviseurs 8K massifs aux drones étanches en passant par les machines à laver alimentées par l’IA … les Lamborghini alimentés par Alexa, il y avait un produit hors de portée pour tout le monde au salon.

Avec plus de 4500 exposants présentant des centaines de milliers de produits, nous rassemblons certains des produits les plus criards et ambitieux que nous avons vus au CES 2020.

Lamborghini Huracan Evo avec Amazon Alexa

Disponibilité: Maintenant, chez certains concessionnaires Lamborghini

Prix: 267 000 $ +

Alternatives moins chères: Littéralement autre chose?

Plus d’infos ici

Avec plus de 300000 $ pour la plupart des modèles, le nouveau Lamborghini Huracan Evo 2020 est probablement le haut-parleur Alexa le plus cher jamais fabriqué (à moins que vous ne comptiez l’Echo Dot incrusté de diamants, je suis sûr que quelqu’un a reçu pour Noël cette année).

L’intégration d’Alexa dans une voiture n’a rien de nouveau – c’est possible grâce à Echo Auto, une entreprise terriblement inefficace ou à de nombreux accessoires tiers – mais l’intégration de Lamborghini est un peu plus complète. Grâce à une mise à jour logicielle, les conducteurs pourront appeler et envoyer des SMS à leurs amis, bien sûr, mais aussi changer la température de chauffage ou de climatisation, activer les fonctions de transmission et même reculer le toit ouvrant transparent.

Je vais être honnête: je n’ai jamais eu une grande expérience de conversation avec Google Assistant, Siri ou Alexa dans la voiture, et il est peu probable que cela change, même avec une intégration plus étroite dans celle-ci. Mais si je conduisais une Lamborghini Huracan, utiliser Alexa serait probablement la chose la plus éloignée de mon esprit.

Bonne conduite!

Téléviseur Samsung Q950TS 8K (2020)

Ce ne serait pas le CES sans des téléviseurs scandaleux, et le nouveau Q950TS de Samsung est un téléviseur 8K avec un rapport écran / corps de 99%, le plus élevé de l’industrie. À 15 mm d’épaisseur, il semblerait impossible d’inclure des haut-parleurs directement sur la chose, mais Samsung a réussi à ajouter des tweeters et un subwoofer, imitant le son surround 5.1.

Maintenant, personne n’a réellement besoin d’un téléviseur 8K pour l’instant, d’autant plus qu’il y a une pénurie de contenu disponible pour le regarder (en dehors de la vidéo YouTube enregistrée RED occasionnellement), mais le Q950 bénéficie également des dernières avancées de traitement de Samsung, y compris le 8K la mise à l’échelle du contenu 1080p et 4K, la mise en miroir et la diffusion instantanées de téléphones à partir d’un appareil Samsung, ainsi que l’intégration améliorée de l’assistant Bixby, si vous êtes dans ce genre de chose.

Le Q950 n’a pas encore de prix, mais vous pouvez vous attendre à ce qu’il fasse ses débuts à environ 4000 $ lorsqu’il sera mis en vente dans quelques mois.

Main prothétique EMG BrainRobotics artificiellement intelligente

Disponibilité: Mi-2020

Prix: ~ 10 000 $

Alternatives moins chères: Aucun

Plus d’infos ici

Bien que les percées technologiques médicales soient souvent négligées car elles ne sont pas destinées aux consommateurs, la main prothétique EMG de BrainCo alimentée par l’IA est incroyable pour sa capacité à fournir aux amputés la possibilité de manipuler des objets avec une précision et une granularité qui étaient jusqu’à présent impossibles.

La machine profite des ondes cérébrales d’un utilisateur pour manipuler les muscles du bras supérieur de l’amputé, les transformant en mouvements précis qui peuvent contrôler les doigts individuellement. Auparavant, c’était de la science-fiction, mais BrainRobotics a réussi à créer un produit qui, aux alentours de 10000 $, est non seulement nettement moins cher que la prothèse moyenne, mais beaucoup plus fonctionnel.

LG OLED TV R9

Source: LG

Disponibilité: Bientôt disponible

Prix: 60 000 $

Alternatives moins chères: Tout téléviseur LG OLED

Plus d’infos ici

Celui-ci est du genre à tricher, car il a fait ses débuts au CES 2019, mais la télévision OLED enroulable de 65 pouces de LG devrait être livrée en 2020. Et même si c’est un an de retard, cela coûte toujours 60 000 $.

La bonne nouvelle est qu’il a été mis à jour avec les mêmes tripes que ses homologues TV OLED LG moins chers et non roulants, y compris un processeur plus rapide, une meilleure imagerie et des microphones à champ lointain avec Alexa ou Google Assistant intégrés.

5 téléviseurs OLED enroulables sur le stand # CES2019 de LG. Envoûtant. pic.twitter.com/0k56LVuABb

– David Katzmaier (@dkatzmaier) 8 janvier 2019

La partie la plus folle? Le boîtier recouvert de tissu se double d’une barre de son Dolby, et il y a une “vue en ligne” où le téléviseur ne roule que de quelques pouces pour révéler une partie de l’écran pour la lecture de musique.

Charmin Rollbot

Disponibilité: Espérons que jamais

Prix: Inestimable

Alternatives moins chères: Votre autre significatif

Plus d’infos ici

Vous avez peut-être déjà entendu le terme “robot merdique”, mais le Charmin Rollbot prend le terme à un tout nouveau niveau.

C’est un petit robot de livraison qui apparaît, via deux petites roues et un écran à tête d’ours, avec un rouleau de papier hygiénique d’urgence chaque fois que vous en avez besoin.

De toute évidence, un stratagème marketing plus qu’un produit réel, Rollbot est probablement le plus mignon et le plus utile des robots de livraison que nous avons vus au CES, et un autre exemple de la façon dont l’innovation est toujours la priorité numéro un – quand il s’agit du numéro deux.

C’est tout pour nous au CES 2020. Merci beaucoup d’avoir suivi toutes nos actualités, éditoriaux et vidéos. Faites-nous savoir ce que vous avez le plus aimé du spectacle, et peut-être ce que vous voudriez voir au CES 2021. Il ne reste que 362 jours!

