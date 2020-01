CES 2020: Le purificateur d’air OneLife PureOne possède un filtre qui peut être jeté au lave-vaisselle

OneLife GmbH est extrêmement fier de son purificateur d’air PureOne, utilisant une apparition au CES 2020 pour vanter qu’il a développé le “meilleur” et le “plus durable” purificateur du monde. L’affirmation audacieuse de la société est basée sur une combinaison de technologie plasma et d’un filtre à air réutilisable dans le purificateur, bien que cela ait été vu dans les produits concurrents pendant un certain temps.

OneLife indique que le purificateur peut éliminer les particules plus petites, y compris les particules PM 1.0, et les poussières fines “plus efficacement” que les autres offres utilisant un filtre à plasma à faible vitesse de ventilation. Le filtre est conçu pour être réutilisé, OneLife mentionnant qu’il peut être rincé et même jeté dans un lave-vaisselle pour le nettoyage.

Les autres caractéristiques incluent la possibilité de fonctionner sans produire d’émissions nocives, comme l’ozone, un mode veille qui le maintient silencieux la nuit et un réglage automatique lui permettant de monter et descendre en fonction des mesures effectuées dans une pièce. Le PureOne a également été conçu pour se fondre dans la plupart des décors, avec un design épuré et moderne qui abandonne l’aspect traditionnel de la plupart des purificateurs d’air.

Malheureusement, comme la plupart des annonces CES, il peut s’écouler un certain temps avant que PureOne ne commence à apparaître dans les maisons, car la société n’a pas divulgué les prix ou la disponibilité. Lorsque le purificateur arrivera, il sera compatible avec Alexa d’Amazon, Google Assistant et Siri, suggérant qu’il prendra en charge la plate-forme HomeKit d’Apple pour le contrôle vocal mains libres.