CES 2020: les débuts HomeKit de Waciao couvrent presque toutes les catégories d’accessoires

Source: Waciao

Que souhaitez-vous savoir

Le nouveau venu Waciao présente ses premiers accessoires HomeKit au CES 2020.

La gamme de produits comprend des étagères intelligentes telles que des capteurs de mouvement et un éclairage.

Les dates de sortie n’ont pas encore été partagées.

CES 2020 se révèle être tout à fait le spectacle pour HomeKit, avec des fabricants d’accessoires utilisant la scène pour présenter des tonnes de nouveaux appareils sur la plate-forme de maison intelligente d’Apple au cours de l’année à venir. Les nouveaux arrivants sur la scène, Waciao, que la société dit être “attention”, a introduit une gamme d’équipements qui fournit tous les éléments essentiels.

Au total, le Waciao compte plus de 20 accessoires en préparation et exposés sur le site Web de l’entreprise. Pour commencer, la Waciao Smart Gateway qui abrite une radio ZigBee requise pour la connexion à certains, mais pas à tous les accessoires de l’entreprise.

Les prises intelligentes, qui sont l’aliment de base de la maison intelligente, arrivent, notamment les prises Waciao Solo et Dual Smart, qui offrent la possibilité standard d’activer et de désactiver les appareils connectés à distance et via la commande vocale.

Pour l’éclairage, l’entreprise possède une ampoule LED multicolore intelligente qui fournit jusqu’à 630 lumens de luminosité. Une suite d’interrupteurs d’éclairage sera également disponible en Amérique du Nord et en Chine et offrira des options pour les installations à un, deux et trois groupes. L’ampoule et les interrupteurs fonctionnent tous deux en Wi-Fi sans passer par la passerelle de l’entreprise. Un commutateur de scène intelligent séparé peut également fonctionner pour contrôler l’éclairage et d’autres scènes HomeKit.

La gamme de capteurs de Waciao comprend un capteur de mouvement intelligent, un moniteur de qualité de l’air, un capteur de fuite d’eau et un capteur de température qui signale également l’humidité. Des capteurs de sécurité ont également été dévoilés, qui incluent à la fois des options dédiées à la détection de monoxyde de carbone et de fumée.

Passer aux accessoires de sécurité, un capteur de porte, une sonnette vidéo intelligente et une caméra intérieure sans fil sont en préparation. Les détails entourant la sonnette sont inexistants à ce stade, mais la caméra intérieure est dotée d’un audio bidirectionnel, d’une vision nocturne, d’un stockage local et d’une résolution 1080p.

Enfin, le store de fenêtre à enrouleur intelligent Waciao est conçu pour fonctionner avec les stores et stores de style chaîne à perles existants. L’unité semble fonctionner en installant une chaîne perlée dans le boîtier du moteur, qui effectuera «manuellement» les réglages des couvre-fenêtres.

Waciao n’a pas encore fourni de détails sur le moment où ses accessoires seront disponibles à l’achat, mais plusieurs listes sont déjà sur le site Web de la société ainsi que des informations sur les prix.