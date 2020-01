Ces applications Android se sont retrouvées engagées dans une pratique sommaire qui pourrait vider votre portefeuille – .

Eh bien, il semble que nous commencions 2020 avec une série de nouvelles sommaires sur les applications Android, avec un nouveau rapport identifiant un ensemble d’applications dites de «fleeceware» à éviter. Et ce rapport suit le groupe d’applications dont nous vous avons parlé il y a seulement un jour qui bombardent les utilisateurs de publicités, déchargent la batterie de leur téléphone, etc.

Les applications Fleeceware sont celles qui abusent de la période d’essai que les applications Android peuvent exécuter avant qu’un utilisateur ne soit frappé avec sa première charge. Un nouveau rapport de la société de cybersécurité britannique Sophos affirme que ce nouveau groupe d’applications – qui a apparemment accumulé plus de 600 millions d’installations parmi elles – peut frapper les utilisateurs avec de gros frais une fois la période d’abonnement d’essai terminée et que l’utilisateur n’a pas officiellement annulé à l’heure. Ces frais ignorent également le fait que l’utilisateur a peut-être supprimé l’application de son appareil, ce que certaines (mais pas toutes) les applications indiquent que l’utilisateur souhaite annuler un abonnement ou une offre d’essai.

«L’une des raisons pour lesquelles Sophos veut sensibiliser et mettre en avant ce modèle commercial Fleeceware, c’est que ce modèle commercial peut causer des dommages importants aux utilisateurs, et qu’il y a peu de recours», note la firme britannique dans son rapport. “Les politiques de Google Play Store sont nettement moins conviviales pour les consommateurs que les politiques américaines relatives aux cartes de crédit; Ceux qui ont réussi à obtenir des remboursements n’ont pu les obtenir qu’avec beaucoup de difficultés. »

L’une des applications citées par Sophos s’appelle Fortunemirror, qui annonce un service d’horoscope quotidien qui vous permet de le tester gratuitement, après quoi il en coûte 69,99 $ / semaine (soit jusqu’à 3 639,48 $ pour l’année!):

Source de l’image: Sophos

Les applications de ce groupe présentent également de multiples possibilités de confusion pour les utilisateurs, car certaines d’entre elles affichent également apparemment un tarif d’abonnement mensuel sur un écran, puis un tarif hebdomadaire différent sur un autre écran. Pour aggraver le problème: l’équipe Sophos soupçonne que certaines de ces applications ont créé un grand nombre d’avis positifs (mais artificiels), pour impliquer la légitimité.

Que peuvent faire les utilisateurs à ce sujet? Si vous êtes inquiet, une étape simple consiste à rechercher des applications similaires auprès d’un développeur ou d’un éditeur jouissant d’une solide réputation. «S’il vous arrive d’avoir un essai gratuit», poursuit l’équipe Sophos, «assurez-vous de comprendre que la simple désinstallation de l’application n’annule pas la période d’essai.

“Certains éditeurs vous demandent d’envoyer un e-mail spécifique ou de suivre d’autres instructions compliquées pour mettre fin à l’essai gratuit avant que vous ne soyez facturé, bien que vous deviez simplement vous connecter à votre compte Google Pay pour annuler. Conservez des copies de toute la correspondance avec l’éditeur et préparez-vous à la partager avec Google si vous finissez par contester les frais. “

Les applications identifiées par l’équipe Sophos comprennent:

Astrofun

Easysnap

VCUT

Face X Play

Fortunemirror

Filmigo

Aller au clavier

GO Keyboard Lite

GO SMS Pro

Enregistreur GO

GO Security

Caméra Z

Enregistreur principal

S Photo Editor

Wonder Video

Clipvue

Filmix

Récupération photo et récupération vidéo

Enregistreur d’écran

Enregistreur V

Source de l’image: Google

