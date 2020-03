Ces applications et services répondent à la pandémie de coronavirus avec des informations gratuites

Une poignée d’applications et de services utiles seront disponibles gratuitement au cours des prochaines semaines en réponse à la pandémie de coronavirus en cours. Il s’agit notamment des applications de fitness à domicile, des médias et bien plus encore. Lisez ci-dessous pour tous les détails.

Mis à jour les 23 et 29 mars avec de nouveaux cadeaux et promotions.

Nike Training Club

Nike a rendu toutes ses séances d’entraînement Nike Training Club Premium gratuites jusqu’à nouvel ordre:

Chez Nike, notre monde est le sport, mais le sport n’est pas notre monde entier.

Nous évoluons à mesure que le monde évolue et nous voulons vous aider à rester en bonne santé et actif avec vos coéquipiers, car maintenant, plus que jamais, c’est l’une des choses les plus importantes pour nous tous.

Nous jouons tous en équipe, donc à partir d’aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre, nous offrons un accès gratuit à NTC Premium à tous les membres Nike.

Vous pouvez télécharger l’application Nike Training Club sur l’App Store pour commencer.

Sling TV

Sling TV offre un accès gratuit à une variété de chaînes d’information pendant l’épidémie de COVID-19:

Notre objectif est de fournir aux Américains un accès gratuit aux actualités et aux divertissements. C’est pourquoi SLING TV propose des chaînes comme ABC News Live, ainsi que des milliers d’émissions et de films pour toute la famille, sans aucun compte SLING TV payant.

Vous pouvez vous inscrire et commencer sur le site Web de Sling et en savoir plus sur notre site frère 9to5Toys.

CAROTTE Fit

Si vous appréciez la nature sournoise de l’application CARROT Weather, alors CARROT Fit pourrait être parfait pour vous. L’application propose une collection de séances d’entraînement de 7 minutes qui sont décrites comme «punissantes».

CARROT est une construction d’IA sadique avec un objectif simple: transformer votre carcasse flasque en un spécimen de catégorie A de la race humaine. Elle fera tout ce qu’il faut – y compris pour vous menacer, vous inspirer, vous ridiculiser et vous soudoyer – pour que cela se produise.

CARROT Fit est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit, par rapport à son prix normal de 4,99 $. L’application sera gratuite pendant les deux prochaines semaines.

Down Dog apps

Down Dog propose une poignée de services de fitness populaires pour iPhone et iPad, y compris des applications pour le yoga, HIIT et plus encore. Pour aider les gens à rester actifs et engagés pendant l’épidémie de coronavirus, Down Dog propose gratuitement toutes ses applications – Yoga, Yoga pour débutants, HIIT, Barre et 7 Minute Workout.

En raison de l’épidémie actuelle, de nombreuses personnes évitent de se rassembler en grands groupes, y compris dans les studios de yoga et autres espaces de fitness. Nous croyons que les moments stressants comme ceux-ci sont précisément ceux où les gens ont le plus besoin de pratiques de bien-être, et nous nous engageons à faire notre part pour aider.

Vous pouvez télécharger la collection d’applications Down Dog sur l’App Store. Les applications seront gratuites jusqu’au 1er avril.

Bruit sombre

L’une de mes applications préférées sur iOS est Dark Noise, qui propose une vaste bibliothèque de différents bruits. Cela inclut des choses comme les feux de camp, la pluie, le tonnerre, le bruit blanc et bien plus encore.

Dark Noise est un moyen simple mais puissant de reproduire le bruit ambiant pour vous aider à dormir, à vous concentrer ou à vous détendre. Chacun des 30 sons de haute qualité comprend une icône délicieusement animée qui donne vie au son. Des intégrations profondes avec iOS facilitent plus que jamais le démarrage d’un bruit ambiant d’un simple toucher ou même de votre voix!

Dark Noise est disponible sur l’App Store pour 3,99 $, mais le développeur Charlie Chapman a ouvert la version bêta de TestFlight à tout le monde pendant la pandémie de coronavirus. “Peut-être que cela aidera les gens à faire face s’ils peuvent simuler le son d’un espace de bureau ou d’un café lorsqu’ils sont coincés chez eux”, a déclaré Champman sur Twitter. Vous pouvez rejoindre gratuitement la version bêta de Dark Noise TestFlight ici.

Espace de tête

L’application de pleine conscience et de méditation guidée Headspace est gratuite pour les professionnels de la santé américains, qui travaillent dans des établissements de santé publique, jusqu’à la fin de cette année:

Ce qui se passe en ce moment est un défi pour tout le monde. Mais vous, nos professionnels de la santé, êtes particulièrement surchargés. Headspace veut être là pour vous et vous soutenir du mieux que nous pouvons. Vous aider à être gentil avec vous-même et votre propre santé pendant cette période difficile.

Si vous êtes un professionnel de la santé, vous pouvez apprendre à utiliser votre abonnement sur le site Web Headspace. Tout le monde peut télécharger gratuitement l’application Headspace sur l’App Store avec des abonnements intégrés.

Planet Fitness

Planet Fitness encourage les gens à rester actifs à la maison pendant la pandémie de coronavirus grâce à une série d’exercices en direct. Les cours seront diffusés en direct sur Facebook tous les jours à partir d’aujourd’hui à 16 h. PT / 19 h ET. Ils seront gratuits pour tout le monde:

L’exercice peut réduire le stress, vous aider à rester en bonne santé et à vous sentir bien. Ainsi, nous proposons des séances d’entraînement à domicile GRATUITES, diffusées en direct quotidiennement, pour tous les membres et non-membres de Planet Fitness. Les entraînements seront dirigés par nos entraîneurs et surprendront les célébrités.

L’application Planet Fitness pour iOS propose également des centaines d’exercices qui peuvent être effectués de n’importe où. Ces séances d’entraînement sont gratuites pour les membres et les non-membres. Téléchargez l’application Planet Fitness sur l’App Store.

Peloton

Peloton offre un essai gratuit prolongé de 90 jours à son application d’entraînement à domicile pendant l’épidémie de coronavirus. Les entraînements intégrés à l’application ne nécessitent aucun équipement Peloton et incluent le yoga, le HIIT, l’étirement et d’autres catégories. Consultez notre examen complet de l’année dernière pour tous les détails.

Vous pouvez télécharger l’application Peloton sur l’App Store pour commencer.

Les publications de nouvelles suppriment les murs

Dernier point mais non le moindre, de nombreuses publications d’actualités suppriment leurs murs de paiement afin de permettre aux lecteurs de se tenir au courant de la pandémie de coronavirus le plus facilement possible. Certains points de vente suppriment complètement leurs paywalls, tandis que d’autres suppriment spécifiquement les paywalls sur les histoires de coronavirus.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des sources nationales qui le font, mais assurez-vous de vérifier également vos journaux locaux.

Plus

Certaines autres offres incluent:

Ajouté le 29 mars:

Des autres?

Je garderai cette liste à jour au cours des prochaines semaines avec toutes les autres applications et services qui offrent une disponibilité étendue pendant l’épidémie de COVID-19. Vous avez des suggestions? Faites le moi savoir dans les commentaires ou sur Twitter.

