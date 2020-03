ces chiffres valent des milliers d’euros

Qu’entendez-vous par SIM or? On parle d’une carte téléphonique qui se révèle associé à un nombre qui, pour des caractéristiques liées à la séquence de ses nombres, peuvent être considérées comme “belles” ou du moins souhaitable.

Si vous vous demandez comment c’est possible, sachez qu’il y a un secteur sur le marché objets de collection qui s’occupe de la Top Numbers, ces numéros de téléphone qui, au fond, sont considérés comme intéressants car ils contiennent des numéros organisés selon un logique ordonnéeou pourquoi facile à retenir.

Selon la séquence de chiffres présente, un numéro de téléphone peut être plus ou moins beau. Les séquences très recherchées sont par exemple échelles de nombres (3 ** -1234567) ou répétition des mêmes nombres (3 ** – 1212121), car ils sont considérés esthétiquement très attractifs, ainsi que rares à trouver.

Avec la beauté purement “esthétique”, si nous voulons le dire, il y a une raison sous-jacente qui incite de nombreux professionnels à essayer de gagner l’un de ces numéros. Plus précisément, comme dit précédemment, étant plus facile à retenir, ils peuvent rester plus impressionné dans l’esprit des clients, par rapport à des numéros plus “anonymes”, ayant de nombreux numéros différents et sans ordre apparent qui justifie leur arrangement.

Un exemple frappant de cela sont i numéros verts de certaines entreprises, qui permettent un stockage facile et donc un plus grand impact aux yeux du public.

Gold Sims et où les trouver: voici l’enchère Top Numbers

Pour cette raison, il existe un marché réel qui prévoit la vente de numéros de téléphone particuliers, et les acheteurs sont tous deux professionnels, pour les raisons qui viennent d’être expliquées, voire collectionneurs, comme le montre le service diffusé sur le programme. Un collectionneur interviewé a expliqué comment sa passion est comparable à celle de ceux qui collectionnent des timbres, des objets caractéristiques ou d’autres types de souvenirs, les gardant ainsi exposés.

On estime qu’un tel nombre peut valoir de trente euros jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros, puis venir à la deux millions offert par un passionné arabe pour pouvoir en saisir un très particulier.

Les hyènes ont donc appelé un numéros de vente avec ces caractéristiques, récupéré grâce à la collecteur interrogée et aux opérateurs téléphoniques Tim, Vodafone et Wind-Tre. Les numéros ont été vendus dans une enchère à la hausse le eBay, et le produit a été entièrement reversé à une œuvre caritativeInstitut national du cancer.