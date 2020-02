Ces deux grands changements sur iOS 13 rendent toujours les utilisateurs d’iPhone fous – voici comment les corriger – .

Apple a publié sa première version bêta d’iOS 13.4 plus tôt cette semaine pour l’iPhone, et il a attiré beaucoup plus d’attention que les bêtas normalement. Pourquoi? Parce que iOS 13 a été tellement bogué que les dernières mises à jour se sont concentrées uniquement sur la correction des bogues et la correction de toutes les rides qui ont rendu les gens fous. iOS 13.3 est beaucoup plus fluide que iOS 13 lors de sa première sortie en septembre dernier, cela ne fait aucun doute. Bien sûr, il y a encore quelques bugs ici et là, mais Apple peut enfin commencer à se concentrer sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités astucieuses à son système d’exploitation mobile avant les débuts iOS 14 de cet été.

Si vous souhaitez découvrir toutes les meilleures nouvelles fonctionnalités ajoutées par Apple à la première version bêta du développeur iOS 13.4, vous les trouverez dans notre couverture précédente. La nouvelle fonctionnalité «CarKey» est particulièrement intéressante – les clés de voiture et le permis de conduire sont les deux dernières choses qui empêchent beaucoup de gens de vider leurs poches et de passer au tout numérique. Il y a aussi d’autres nouvelles fonctionnalités intéressantes à découvrir, mais malheureusement ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles. Apple a apporté deux grands changements lors de la première sortie d’iOS 13 qui ont rendu les utilisateurs d’iPhone fous, et beaucoup de gens espéraient qu’ils seraient corrigés dans une prochaine mise à jour iOS. iOS 13.1, 13.2 et 13.3 est venu et a disparu sans aucun correctif, et il semble maintenant que iOS 13.4 laisse les choses telles quelles.

Nous avons longuement couvert ces deux problèmes dans un article en octobre dernier, mais nous avons vu une tonne de plaintes réapparaître récemment sur Reddit et les médias sociaux. Nous parlons de réorganiser les icônes d’applications sur les écrans d’accueil de votre iPhone et de déplacer votre curseur dans le texte. Beaucoup de gens étaient reconnaissants lorsque nous avons partagé pour la première fois des correctifs à ces problèmes, nous avons donc décidé que nous devrions aider davantage de nos lecteurs qui auraient pu le manquer la première fois. Voici ce que nous vous avons dit en octobre:

Réorganisation des icônes d’application

Tout le monde sait que toucher et maintenir une icône d’application pendant un moment déclenchera ce que les utilisateurs d’iPhone appellent affectueusement le «mode de jiggle». Ce mode spécial vous permet de faire glisser des icônes pour les réorganiser ou désinstaller des applications en appuyant sur le «X» sur n’importe quel icône. Vous pouvez également créer des dossiers ou déplacer des applications dans des dossiers de cette façon. (Pendant que nous parlons de dossiers, saviez-vous que vous pouvez appuyer sur un dossier avec un doigt tout en maintenant une application en mouvement avec l’autre pour ouvrir le dossier?) Sur les iPhones avec 3D Touch, en appuyant sur l’icône d’une application et en appuyant fermement ouvre plutôt un menu d’action rapide ainsi qu’un widget si le développeur a créé un widget pour l’application.

Étant donné qu’un appui long sur l’icône d’une application a déjà une fonction sur l’iPhone, comment Apple va-t-il offrir les deux fonctionnalités sans 3D Touch?

La solution proposée par Apple sur des téléphones comme la série iPhone 11 est assez simple. Lorsque vous appuyez longuement sur l’icône d’une application, «Réorganiser les applications» est désormais l’une des options qui apparaîtra dans le menu Actions rapides. Alternativement, vous pouvez également continuer à tenir après l’ouverture du menu Actions rapides et, éventuellement, les icônes commenceront à trembler.

Les utilisateurs ne semblent pas du tout aimer cette solution, et quelques recherches rapides trouveront des tonnes de plaintes sur Reddit, Twitter, Facebook et ailleurs. Ce n’est certainement pas la fin du monde, mais c’est assez ennuyeux. Heureusement, il existe une solution de contournement simple pour que vous puissiez réorganiser rapidement et facilement vos applications comme vous le pouviez auparavant.

Lorsque vous appuyez longuement sur l’icône d’une application dans iOS 13, vous ressentirez une toute petite vibration juste avant que le menu Actions rapides n’apparaisse. La clé est d’appuyer sur l’icône et de la maintenir enfoncée, mais commencez à la faire glisser dès que vous ressentez le retour haptique. Cela sautera le menu Action rapide et vous permettra de commencer à réorganiser vos applications immédiatement.

Dans la vidéo ci-dessous, vous verrez comment cela fonctionne. J’ai d’abord appuyé longuement jusqu’à ce que le menu Actions rapides s’ouvre pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Après cela, j’ai appuyé longuement jusqu’à ce que je ressente la rétroaction haptique, puis j’ai commencé à faire glisser l’icône autour.

Cela peut vous prendre un ou deux essais pour obtenir le bon timing, mais c’est très simple une fois que vous avez compris.

Déplacer le curseur sans la loupe

L’autre gros problème que les gens rencontrent dans iOS 13 concerne le déplacement du curseur dans le texte que vous avez tapé. Dans les versions antérieures d’iOS, appuyer sur le texte faisait apparaître une loupe au-dessus de votre doigt pour que vous puissiez voir l’emplacement précis du curseur. Cette loupe a été complètement éliminée dans iOS 13, et les utilisateurs d’iPhone ne sont pas du tout satisfaits.

Ne vous inquiétez pas, il existe également une solution simple à ce problème. Appuyez et maintenez simplement la barre d’espace pendant un moment, et le clavier iOS se transformera en un gros trackpad. Ensuite, vous pouvez faire glisser votre doigt et le curseur suivra votre mouvement. La vidéo ci-dessous vous montre comment cela fonctionne.

Source de l’image: Zach Epstein, .

