Ces écouteurs Apple qui ont fui sont-ils les nouveaux AirPods X?

La première paire d’écouteurs supra-auriculaires Apple a apparemment été révélée, après que . aurait découvert des icônes représentant les rumeurs sur les boîtes en code iOS 14.

Deux icônes – une claire, une sombre – représentent une paire d’écouteurs supra-auriculaires avec un rembourrage sur les oreillettes et le bandeau, et semblent montrer deux options de couleurs différentes pour les écouteurs (probablement gris espace et même blanc que les AirPod).

Selon ., “ces glyphes sont utilisés dans iOS 14 pour représenter les écouteurs inédits dans tout le système d’exploitation, y compris la batterie d’Apple et le widget d’état de charge” – tout comme les icônes que vous trouverez dans iOS 13 pour représenter les AirPods et les AirPods Pro sur la barre de volume.

Si Apple prévoit que les nouveaux écouteurs feront partie de la famille AirPods, ils pourraient venir avec certaines des meilleures fonctionnalités des véritables écouteurs sans fil, comme la puce H1 qui permet le “ Hey Siri ” et le couplage Bluetooth rapide.

Nous ne savons toujours pas comment les écouteurs seront appelés, mais les prédictions actuelles incluent l’Apple AirPods X et l’Apple StudioPods.

iOS 14 devrait être lancé entre septembre et novembre 2020, ce qui suggère que les écouteurs supra-auriculaires d’Apple pourraient être publiés en même temps.

Cependant, un rapport de l’analyste respecté Ming-Chi Kuo, qui a correctement prédit la sortie des Apple AirPods et des AirPods Pro améliorés en 2019, affirme que les écouteurs sans fil seront lancés plus tôt dans l’année, aux côtés d’un certain nombre de nouveaux produits.

Cela signifierait que – si les nouveaux écouteurs Apple AirPods devaient être lancés aux côtés de l’iPhone 9 en mars lors de l’événement de printemps prévu – cette apparition dans iOS 14 se retrouvera également dans les futures versions d’iOS 13, donc la date de sortie est assez jolie vaste.

Dans tous les cas, la découverte de ces glyphes iOS 14 ajoute de la crédibilité aux affirmations selon lesquelles nous verrons la première paire d’écouteurs supra-auriculaires Apple en 2020 – et ils sont jusqu’à présent l’image la plus claire de l’apparence des écouteurs. Découvrez les glyphes par vous-même ci-dessous:

(Crédit image: Apple / .)

Montée des rumeurs

Malgré aucune confirmation officielle d’Apple de l’existence des écouteurs supra-auriculaires, des rumeurs se multiplient depuis le début de cette année.

Plus récemment, une liste d’inventaire du magasin américain Target a peut-être révélé le prix des canettes très attendues.

YouTuber Jon Prosser a publié une image sur Twitter, qui semblait montrer les prochains écouteurs supra-auriculaires dans le système de Target, mystérieusement répertoriés comme “Apple AirPods (génération X)”.

Le produit dans l’image semble coûter 399 $, ce qui équivaut à environ 300 £ / 600 AU $ – si ce sont les Apple StudioPods selon la rumeur, alors la marque vise le haut de l’échelle des prix, dépassant le coût de concurrents comme le Sony WH-1000XM3 et le casque Bose Noise Cancelling 700.

Nous entendons des rumeurs depuis bien plus longtemps que cela, cependant. En juin 2018, Bloomberg a annoncé qu’Apple prévoyait des «écouteurs intra-auriculaires de qualité studio» qui «utiliseront la marque Apple et constitueront une alternative haut de gamme à la gamme Beats de la société».

S’adressant à des personnes proches du dossier, Bloomberg a indiqué qu’Apple avait initialement l’intention de “présenter les écouteurs d’ici la fin de 2018, mais a rencontré des défis de développement”, et visait plutôt un lancement en 2019. Bien sûr, ils ne se sont jamais matérialisés, ce qui rend la date de sortie de 2020 d’autant plus crédible.