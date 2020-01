Ces écouteurs sans fil durent 3 semaines par charge pour environ le même prix que les AirPods – .

Si vous achetez des AirPods ou des AirPods Pro dès maintenant auprès d’Apple, vous allez dépenser entre 159 $ et 249 $ pour de minuscules petits écouteurs qui durent environ 4 heures par charge. Voici une autre option: dépensez 179,99 $ en écouteurs sans fil au son incroyable qui durent littéralement trois semaines si vous écoutez 4 heures de musique par jour! Ils sont appelés les écouteurs sans fil Bluetooth Cleer Enduro 100 et ils sont parmi les écouteurs les plus impressionnants que nous ayons jamais testés en ce qui concerne la durée de vie de la batterie. Ils offrent également un design élégant et une qualité sonore qui vous épateront!

Voici quelques informations clés de la page du produit:

AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE: avec 100 heures de lecture de musique, l’Enduo 100 peut vous garder concentré et écouter votre musique préférée pendant plus d’une semaine, imaginez ce que vous pouvez accomplir avant de devoir charger ces écouteurs. La fonction de charge rapide d’Enduro 100 produira 13 heures de lecture avec seulement 10 minutes de charge.

PERFORMANCES AUDIO SUPÉRIEURES: profitez de la technologie de pilote sans fer de Cleer avec un pilote de 40 mm offrant un son audacieux et articulé avec une faible distorsion pour des heures de bonheur musical.

CONCEPTION D’USURE ÉTENDUE LÉGÈRE: Pesant un peu moins de 10 onces, ces écouteurs légers offrent des coussinets d’oreille moelleux et un bandeau flexible pour un plaisir d’écoute prolongé.

BLUETOOTH 5.0: Les dernières performances Bluetooth avec AAC et Apt-XHD, prenant en charge une latence faible et une lecture audio haute résolution.

Google Fast Pair 2.0: connectez-vous facilement avec des appareils Android compatibles, allumez simplement l’Enduro 100 et la demande d’association apparaîtra rapidement sur votre appareil Android. Sélectionnez et écoutez.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.