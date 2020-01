Ces énormes réductions sur les nouveaux iPads d’Apple sont-elles une erreur? – .

Les dernières tablettes iPad et iPad Pro d’Apple ont été parmi les produits les plus en vogue lors du Black Friday et de la Cyber ​​Week de l’année dernière, ce qui ne devrait pas être une surprise compte tenu de l’ampleur des remises. Depuis lors, cependant, les bonnes affaires sur les iPad ont été rares. Nous avons vu quelques remises ici et là, mais maintenant Amazon organise une vente avec des remises si profondes que cela semble presque être une erreur. Le tout nouvel iPad Apple de 10,2 pouces de dernière génération (Wi-Fi, 32 Go) est à 80 $ de réduction à seulement 249,99 $, tandis que le modèle de 128 Go bénéficie d’une remise encore plus importante de 100 $, ce qui fait chuter le prix à 329,99 $. Ce sont absolument les prix les plus bas que vous verrez depuis un certain temps, alors ne les ratez pas.

Voici les puces de la page produit:

10. Écran Retina 2 pouces

Puce A10 Fusion

Capteur d’empreintes digitales Touch ID

Caméra arrière 8MP, 1. Caméra frontale FaceTime HD 2MP

Haut-parleurs stéréo

802. Wi-Fi 11ac

Jusqu’à 10 heures d’autonomie

Connecteur Lightning pour charge et accessoires

Prise en charge du clavier intelligent et du crayon Apple

Source de l’image: Keystone-SDA / Shutterstock

.