Ces fantastiques téléviseurs 4K sont réduits avant le Super Bowl 2020

La PS4 Pro et la Xbox One X ont démontré les avantages d’une résolution 4K depuis un certain temps, mais cela n’a pas toujours été vrai 4K. Cependant, les prochaines PS5 et Xbox Series X devraient pousser la résolution Ultra HD en tant que nouveau standard. Si vous n’avez pas encore investi dans un téléviseur 4K, c’est le moment idéal. Avec le coup d’envoi du Super Bowl ce dimanche, la société d’électronique Vizio propose plusieurs de ses meilleurs téléviseurs 4K.

Best Buy, Costco et Sam’s Club proposent tous des offres sur les téléviseurs 4K des gammes Vizio P-Series et M-Series. Les téléviseurs de Vizio ont une excellente qualité d’image et HDR, en plus d’une faible latence, ce qui les rend parfaits pour les jeux. Ils ont également tendance à être assez bons pour augmenter le contenu à basse résolution, y compris, mais sans s’y limiter, 720p et 1080p. Tous les téléviseurs Vizio à prix réduit disposent d’un écran de 65 ou 75 pouces.

Si vous cherchez à associer votre nouveau téléviseur 4K à un bon système audio, vous pouvez économiser un peu d’argent avec Best Buy. Le détaillant propose une promotion qui vous permet de bénéficier d’une remise supplémentaire de 50 $ sur le système de barre de son 5.1.2 de Vizio s’il est acheté avec l’un des téléviseurs Vizio 4K.

Costco propose la série M de 65 pouces à son prix le plus bas, bien que vous ayez besoin d’un abonnement Costco pour profiter de cette offre. Vous pouvez voir la liste complète des réductions TV Vizio 4K dans la liste ci-dessous.

Meilleur achat:

Costco:

Le club de Sam:

