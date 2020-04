Ces illustrations montrent comment un vaccin contre le coronavirus pourrait prévenir l’infection – .

Jusqu’à 90 vaccins candidats pour le nouveau coronavirus sont déjà en préparation, six d’entre eux ayant parcouru les sentiers humains.

Tous ces candidats vaccins n’utilisent pas la même technologie pour déclencher une réponse immunitaire contre COVID-19.

La nature les a illustrés pour expliquer les différences entre les différents types de vaccins qui pourraient être utilisés pour la nouvelle maladie.

Sans traitement pour COVID-19, tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est essayer de réduire le taux de transmission. Les mesures de distanciation sociale, les pratiques d’hygiène accrues et les masques faciaux peuvent tous aider à ralentir la propagation. Mais à moins que l’on ne trouve des médicaments pour tuer le virus chez les patients infectés et prévenir les complications potentiellement mortelles, ou qu’un vaccin soit développé, nous pourrions être dans une longue lutte avec le nouveau coronavirus.

La bonne nouvelle est que les médecins testent plusieurs médicaments qui se sont révélés prometteurs et travaillent sur un nombre croissant de vaccins. Les vaccins sont ce qui nous aiderait à nous débarrasser de COVID-19 pour de bon, mais ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Heureusement, les chercheurs étudient toutes sortes de technologies qui peuvent relancer le système immunitaire et le former pour une future rencontre avec le virus du SRAS-CoV-2. Les illustrations suivantes expliquent certains d’entre eux.

Il y a quelques semaines, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a compilé une liste de 70 candidats vaccins, dont trois avaient atteint la première phase des essais sur l’homme. L’OMS a répertorié tous les fabricants de vaccins qui se sont lancés dans cette quête, ainsi que les différentes technologies utilisées pour développer les vaccins. La nature affirme maintenant que le nombre de vaccins candidats a franchi une nouvelle étape. 90 composés sont en cours de test, dont six sont déjà en cours de test sur l’homme, d’autres ayant atteint la phase d’expérimentation animale.

La nature a rassemblé une série d’images qui expliquent le fonctionnement de ces vaccins. Le magazine explique qu’il existe quatre principaux moyens de tuer le nouveau coronavirus. Certains vaccins utiliseront la souche SARS-CoV-2 inactivée ou affaiblie pour générer une réponse immunitaire. D’autres s’appuieront sur un virus affaibli différent, comme la rougeole ou un adénovirus, pour transporter la protéine de pointe SARS-CoV-2 à l’intérieur du corps humain. Ensuite, certains médicaments s’appuient sur l’ADN ou l’ARN pour préparer le système immunitaire à l’infection, tandis que d’autres candidats vaccins ciblent certaines protéines présentes sur le virus.

L’image suivante montre le fonctionnement des vaccins à base de virus. Ce sont des produits utilisant une version du virus qui ne peut pas provoquer une infection à part entière. Au lieu de cela, ils vont simplement activer le système immunitaire, qui va générer des anticorps. Nous avons déjà parlé d’un tel candidat en provenance de Chine, un médicament Sinovac qui a empêché l’infection au COVID-19 chez les singes. Sept entreprises utilisent cette technologie de vaccin pour COVID-19:

Des chercheurs d’Oxford ont mis au point leur propre produit capable de prévenir une infection chez les mêmes espèces de primates, mais ils ont utilisé une version modifiée d’un virus différent, qui avait été affaibli au préalable. 25 sociétés travaillent sur des vaccins viraux similaires.

Une autre façon de générer une réponse anticorps est à l’aide d’un vaccin à ADN ou ARN. Ces vaccins transportent les informations génétiques du virus à l’intérieur des cellules, où ils déclenchent une réaction immunitaire. Ces vaccins ne sont pas actuellement utilisés pour d’autres maladies, mais l’un des premiers vaccins candidats COVID-19 à frapper les sentiers humains vient de Moderna, et c’est un vaccin à ARNm. Moderna se prépare déjà pour son essai de phase 2 qui intégrera encore plus de personnes. De même, l’un des vaccins que la Fondation Bill et Melinda Gates soutient est un médicament à base d’ADN, fabriqué par Inovio. Au total, 20 équipes développent des vaccins à ADN ou ARN.

Enfin, 28 équipes travaillent sur des vaccins qui injecteraient les protéines, comme la protéine de pointe de SARS-CoV-2, dans le corps pour provoquer une réponse immunitaire.

On ne sait pas quels vaccins fonctionneront le mieux contre le nouveau virus. Il est également possible que différentes technologies vaccinales se révèlent efficaces contre COVID-19. Ce qui est rassurant, c’est que les mutations du SRAS-CoV-2 sont légères, ce qui signifie qu’un vaccin n’aurait pas besoin d’être adapté chaque année comme c’est le cas avec la grippe. Le fait que les chercheurs ont adopté tant d’approches différentes pour arrêter le virus avec un vaccin est également prometteur. Nous devrons attendre jusqu’à 18 mois pour que les vaccins soient disponibles pour le grand public, bien que les premières utilisations d’urgence de certains de ces produits puissent être approuvées dès cet automne.

Source de l’image: Top Photo Corporation / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

