Ces lentilles de contact intelligentes avec AR pourraient être assez bonnes pour remplacer votre iPhone un jour – .

De toutes les startups qui ont montré leurs produits au Consumer Electronics Show de Las Vegas ces derniers jours, une seule – une société appelée Mojo Vision – a la noble ambition de vouloir vous aider à voir le monde, littéralement, avec de nouveaux yeux. La startup a dévoilé un prototype de son produit de lentilles de contact intelligentes au CES, et ce jeudi (Mojo Lens) a été annoncé au monde pour la première fois.

La lentille Mojo, selon la société, est une lentille de contact intelligente avec un écran intégré qui met des informations opportunes comme les notifications directement dans votre champ de vision sans interrompre votre concentration. Un peu comme une toute petite version de Google Glass, sauf que vous n’avez pas à ressembler à un super-nerd, et ce produit a été conçu non pas par un géant de la technologie mais de concert avec des optométristes, des technologues et des experts médicaux.

Cela ressemble à quelque chose d’un film de science-fiction, ce qui dément le fait que Mojo Vision a effectivement recherché et développé ces lentilles de contact intelligentes basées sur l’AR pendant des années – et détient des brevets qui y sont liés depuis plus d’une décennie. Il n’est pas encore disponible à la vente, mais le travail de la société comprend actuellement un partenariat avec la Food and Drug Administration des États-Unis via son programme de dispositifs révolutionnaires, ce qui signifie que Mojo Vision travaille directement avec des experts de la FDA pour obtenir des commentaires, hiérarchiser les avis et développer un produit final conforme aux normes et normes de sécurité.

La société a récolté plus de 100 millions de dollars d’investissements de grandes entreprises comme Khosla Ventures et d’entreprises comme Motorola et LG, et son équipe de direction comprend des vétérans de toute la Silicon Valley qui ont travaillé partout d’Apple à Amazon, Google, Microsoft et HP. Témoin de ses progrès, la société a également annoncé jeudi un partenariat avec le Vista Center for the Blind and Visually Impaired, basé à Palo Alto, un organisme à but non lucratif qui propose des services de réadaptation à plus de 3000 enfants et adultes atteints de cécité ou de déficience visuelle chaque année.

Les clients de l’organisme à but non lucratif enverront des commentaires sur les lentilles de contact à l’équipe de scientifiques et d’ingénieurs de Mojo, qui les utilisera pour continuer à affiner le produit.

Source de l’image: Mojo Vision

“Mojo a une vision de l’informatique invisible où vous avez les informations que vous voulez quand vous le souhaitez et qui ne sont pas bombardées ou distraites par des données lorsque vous ne le faites pas”, a déclaré le PDG de Mojo Vision, Drew Perkins. “La technologie devrait être utile, et elle devrait être disponible dans le moment et disparaître lorsque vous souhaitez vous concentrer sur le monde qui vous entoure.”

L’idée est de vous donner les informations dont vous avez besoin sans vous distraire du moment où vous êtes, comme ces moments où nous nous ennuyons tous et faisons défiler sans réfléchir sur nos iPhones. Mojo appelle cette nouvelle plate-forme informatique Invisible Computing, parce que vous pouvez la regarder et aussi la personne (et le monde) autour de vous, en même temps.

La société affirme qu’elle prévoit une application précoce du produit pour les personnes souffrant de basse vision grâce à des superpositions d’image améliorées, et ces lentilles de contact intelligentes sont destinées aux consommateurs ainsi qu’aux travailleurs. Les lentilles fourniront tout, des alertes de notification aux améliorations en temps réel du contenu, du contraste et de l’éclairage, ainsi que la fonctionnalité de zoom – tout en servant également d’aide à la basse vision. Ce n’est pas un hasard si cela ressemble à quelque chose d’un film, car c’est le genre de technologie avec laquelle les films de science-fiction ont joué auparavant. Des contacts discrets qui restent discrets tout en offrant une vision améliorée qui aide à la mobilité, à la lecture et à la vue. Aucun combiné à transporter, aucun casque encombrant et encombrant à porter – juste quelques lentilles de contact innovantes qui changeront la façon dont vous voyez tout autour de vous.

Source de l’image: Suren Manvelyan / Shutterstock

.