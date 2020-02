Ces nominés aux . Awards ont accompli de grandes choses avant d’avoir 30 ans – .

Ty Collins et Mike Radenbaugh, co-fondateurs de Rad Power Bikes, remportent le prix du jeune entrepreneur de l’année aux . Awards 2019. (Photo . / Kevin Lisota)

L’âge n’est qu’un chiffre dans le monde de la technologie en constante évolution, et les nominés dans cette catégorie . Awards prouvent que vous n’êtes jamais trop jeune pour franchir le pas de l’entrepreneuriat.

Notre prix Jeune entrepreneur de l’année rend hommage aux fondateurs de startups du Pacifique Nord-Ouest qui ont 30 ans ou moins. Nous sollicitons des votes pour six étoiles montantes dans la communauté des startups, alors votez ci-dessous.

Le vote communautaire est désormais en cours dans 13 catégories de prix .. Ces votes seront combinés avec les commentaires de plus de 20 juges pour déterminer le gagnant dans chaque catégorie. Nous annoncerons les résultats en direct sur scène le 26 mars lors des . Awards – présentés par Wave Business – devant plus de 800 geeks au Museum of Pop Culture de Seattle. Le vote communautaire se termine le 6 mars.

Soumettez vos votes ci-dessous, prenez vos billets et faites défiler vers le bas pour obtenir la description de chaque finaliste du Jeune entrepreneur de l’année.

Créez votre propre enquête de rétroaction des utilisateurs

Kwame Boler et Claudius Mbemba, co-fondateurs de NEU.

Kwame Boler et Claudius Mbemba a cofondé NEU, un marché reliant les hôtes Airbnb aux nettoyeurs de qualité hôtelière. NEU a concurrencé avec succès d’autres startups de la série Elevator Pitch de . en 2018, obtenant la troisième place lors de la finale du . Summit. NEU a également remporté le prix Geek’s Choice en tant que favori de la foule et a remporté le grand prix lors de la compétition Scale-Up Pitch de la National Black MBA Association.

Sara Itucas, co-fondatrice et COO de Legalpad.io.

Sara Itucas a cofondé Legalpad pour simplifier le processus d’obtention de visas de travail qualifiés après avoir personnellement expérimenté la bureaucratie de l’immigration aux États-Unis.Elle continue de diriger les produits et les opérations de la startup, qui a participé au programme d’accélérateur Techstars Seattle 2018.

Michael Petrochuk, co-fondateur et CTO de WellSaid Labs.

Michael Petrochuk est co-fondateur et directeur de la technologie chez WellSaid Labs, une spin-off de l’Institut Allen pour l’intelligence artificielle (alias AI2). WellSaid développe des voix réalistes basées sur l’IA, adaptées à différents contextes. Le projet est né du travail réalisé par le cofondateur de Petrochuk et WellSaid sous l’égide de l’incubateur de startups AI2.

Aran Khanna, PDG et co-fondateur de Reserved.ai.

Aran Khanna est le PDG et co-fondateur de Reserved.ai, une startup qui aide les clients à automatiser et gérer leurs dépenses cloud. La startup offre aux clients 30% d’économies sur leurs factures cloud. Il apporte son expertise lors d’un concert précédent dans les opérations cloud d’Amazon, AWS.

Possible PDG des Finances, Tony Huang. (Photo de Sam Cook)

Tony Huang est le co-fondateur et PDG de Possible Finance, une startup qui fournit de petits prêts uniquement mobiles. Contrairement aux prêts sur salaire, les emprunteurs ont plus de temps pour rembourser leur argent et leurs paiements leur permettent de bâtir un bon crédit. Possible Finance a levé 6 millions de dollars pour faire croître l’entreprise.

Un grand merci à notre partenaire de longue date, Wave Business, pour avoir soutenu cet événement communautaire amusant. Merci aussi à l’or et aux sponsors des catégories: BECU, BCRA, Blink, EY, JLL, Premera, Slalom et WSGR. Et à nos sponsors soutenant First Tech Federal Credit Union, Bader Martin, Akvelon, Flyhomes, Funko et Moz. Si vous souhaitez parrainer une catégorie ou une autre composante des . Awards, veuillez nous contacter à advertising@..com.