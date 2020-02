Ces nouveaux écouteurs ressemblent à des AirPod, mais ils sont en vente pour 29 $ – .

Si vous voulez une paire d’AirPods super populaires d’Apple, vous avez à peu près deux options. Tout d’abord, vous pouvez acheter une paire dès maintenant alors qu’ils sont en vente à leur prix le plus bas de tous les temps – seulement 129 $ sur Amazon! C’est un super prix qui ne sera peut-être jamais battu, mais il y a aussi une deuxième option. Si vous n’avez pas absolument besoin d’avoir des écouteurs de marque Apple, vous pouvez obtenir une paire d’écouteurs similaires d’une autre marque populaire à une fraction du prix.

Les écouteurs sans fil SoundPEATS TrueAir avec étui de chargement ressemblent aux AirPod d’Apple et offrent même certaines des mêmes fonctionnalités. Par exemple, ils ont Bluetooth 5.0 ainsi que le contrôle tactile. Ces écouteurs sans fil géniaux offrent également une qualité sonore exceptionnelle et une meilleure autonomie de batterie que les AirPods, mais le vrai coup de pied est le prix. Ils ne coûtent que 40 $, mais un coupon sur la page Amazon et le code promo CLKO3FS5 réduisent ce prix à 29,19 $! En d’autres termes, vous dépenserez 100 $ de moins sur ces derniers que sur les AirPod même si les écouteurs d’Apple sont en vente à leur prix le plus bas.

Écouteurs sans fil SoundPEATS TrueAir avec étui de chargement

[Incredible Audio Performance] – Adoptez la technologie Bluetooth 5.0 avancée, haut-parleur biomembrane intégré de 14,2 mm, avec le dernier chipset QCC3020 et le codec aptX, les écouteurs fournissent un son Hi-Fi stéréo avec une clarté exceptionnelle

[30 Hours Working Time] – Avec 5 heures de lecture à partir d’une seule charge, l’étui de charge peut contenir 5 fois la charge complète de vos écouteurs. Lorsque vous établissez une connexion secondaire, activez le Bluetooth et mettez les écouteurs pour profiter de votre monde musical euphonique

[Upgraded Touch Control] – Appuyez simplement sur le bouton tactile, vous pouvez contrôler et utiliser plusieurs fonctions des écouteurs sans atteindre votre téléphone, ce qui est parfait et pratique. Jusqu’à 30 pieds de portée Bluetooth dans l’espace ouvert est disponible

[Compact & Lightweight Earbuds] – La conception ergonomique vous permet de profiter d’un confort d’écoute toute la journée avec des écouteurs doux et confortables qui s’adaptent parfaitement à vos oreilles. Les écouteurs peuvent être utilisés en mode monaural ou binaural après une connexion réussie

[Worry-free Warranty] – Les vrais écouteurs sans fil SOUNDPEATS répondent à toutes vos demandes d’écouteurs TWS. Nous offrons une garantie sans tracas de 12 mois, cela vous permet d’utiliser nos produits en toute confiance. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter

Apple AirPods

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l’aide du connecteur Lightning

Son et voix riches et de haute qualité

Commutation transparente entre les appareils

Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges de l’étui de charge

