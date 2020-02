Ces offres Xbox One X sont encore meilleures grâce à un abonnement gratuit à Game Pass Ultimate

Les offres Xbox One X ont atteint 299 $ chez Walmart au cours du week-end, mais cette semaine, nous voyons encore plus d’incitation à acheter une Xbox One X bon marché en ce moment. Walmart a également lancé un mois gratuit de Xbox Game Pass Ultimate, ou vous pouvez passer à trois mois pour seulement 10 $ supplémentaires en ce moment. Tout cela signifie que nous sommes dans le meilleur moment pour rechercher des offres groupées Xbox One X grâce à des ventes fantastiques sur les meilleurs titres aux États-Unis et à des rabais incroyables à bas prix au Royaume-Uni. Ces prix sont beaucoup plus bas qu’ils ne l’étaient par rapport au Black Friday, alors c’est votre chance de profiter d’une offre Xbox One X bon marché avant que la nouvelle console ne débarque.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni voit des prix fantastiques sur des offres Xbox One X bon marché avec des coûts bien en dessous de 300 £. Vous trouverez des bundles haut de gamme comme ce bundle Forza Horizon 4 pour seulement 289 £ ou Star Wars Jedi: Fallen Order pour 290 £ – des prix fantastiques sur les sorties à succès.

Avec la Xbox Series X qui progresse régulièrement, il n’est pas étonnant que les détaillants réduisent ces offres Xbox One X bon marché avec un tel abandon. Cela dit, il y a toutes les raisons de reprendre la puissance actuelle du monde Xbox en ce moment. Maintenant que la prochaine console est fermement éclairée, nous voyons des prix fantastiques atterrir sur la console actuelle. De plus, les jeux ne deviendront moins chers qu’une fois que la nouvelle machine arrivera dans les magasins.

Vous pouvez trouver des packs Xbox One S bon marché pour encore moins pour le moment, donc si vous êtes heureux de renoncer à certaines fonctionnalités de fantaisie, vous voudrez peut-être consulter les dernières ventes. De nombreux jeux Xbox bon marché sont également en vente en ce moment – parfait pour faire le plein de titres les plus récents.

Offres Xbox One X bon marché aux États-Unis

Xbox One X 1 To | Star Wars Jedi: Ordre déchu | Game Pass Ultimate 1 mois | 499 $ 299 $ chez Walmart

299 $ est le prix le plus bas atteint par ces packs Xbox One X, alors vous faites une bonne affaire avec cette offre Star Wars. Cet accord Xbox One X a oscillé autour de la barre des 349 $ au cours de la semaine dernière, et nous savons maintenant pourquoi. Vous pouvez également obtenir un mois de Game Pass Ultimate à ce prix, un bonus Walmart non vu chez d’autres détaillants, ou passer à trois mois pour 10 $ supplémentaires.

Voir l’offre

Xbox One X 1 To | Pack Gears of War: Ultimate Edition | Game Pass Ultimate 1 mois | 499,99 $ 299 $ chez Walmart

C’est un prix fantastique pour le pack Xbox One X, Walmart réduisant de 50 $ de plus le prix de vente que nous avions vu lors du Black Friday. Vous obtenez les cinq jeux Gears of War avec cet ensemble, ainsi qu’un mois de Xbox Live Gold et un mois de Game Pass Ultimate inclus. Ajoutez 10 $ supplémentaires au prix de votre forfait et vous obtiendrez à la place trois mois de Game Pass Ultimate.

Voir l’offre

Offres Xbox One X bon marché au Royaume-Uni

Xbox One X | Forza Horizon 4 | Lego DLC | £ 289,99 chez John Lewis

L’offre groupée Xbox One X la moins chère que vous trouverez au Royaume-Uni cette semaine est celle de 289 £ de John Lewis. En plus d’un magnifique jeu de course fonctionnant sur une puissante console 4K, vous bénéficiez également du DLC Lego Champions et d’une garantie de deux ans, ce qui en fait une excellente économie.

Voir l’offre

Xbox One X | Star Wars Jedi: Ordre déchu | 290,98 £ chez Amazon

Le pack Star Wars Jedi: Fallen Order Xbox One X est une offre incroyablement populaire, et il vient de toucher un tout nouveau prix bas sur Amazon. Disponible dès maintenant pour seulement 290 £, il s’agit d’un vol d’un ensemble qui fera le bonheur de tout chasseur d’offres. Si vous recherchez un contrôleur supplémentaire, vous constaterez qu’Argos offre actuellement une économie de 10 £ lors de l’achat avec ce pack, ce qui porte le total à seulement 339 £ tout compris.

Voir l’offre

Xbox One X | Lot de 5 vitesses | 299 £ chez Microsoft

Vous obtenez un prix fantastique sur ce pack Xbox One X chez Microsoft en ce moment, avec une multitude de jeux Gears of War inclus ainsi que le dernier Gears 5. De plus, vous pouvez économiser 20% sur un deuxième contrôleur et jusqu’à 40 % sur un abonnement Xbox Live lorsque vous obtenez ce pack Xbox One X via Microsoft.

Voir l’offre

Nous suivons également toutes les dernières ventes de Xbox One S pour vous tenir au courant des meilleurs prix. De plus, nous surveillons également les prix du Xbox Game Pass et les meilleures offres Live Gold. Vous trouverez de nombreuses autres offres Xbox One X ici sur TechRadar.