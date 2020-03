Ces «robots ninjas» aident les hôpitaux thaïlandais à combattre le coronavirus – .

Certains hôpitaux en Thaïlande adoptent une approche de haute technologie pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Ils ont commencé à utiliser des soi-disant «robots ninjas», qui font référence à leur apparence entièrement noire. Ces robots peuvent tout faire, de surveiller la température des patients pour permettre à un médecin de rester en dehors de la pièce et de parler avec le patient via le robot afin que les médecins de première ligne et le personnel médical réduisent leur risque d’infection.

Les ingénieurs envisagent de fabriquer davantage de robots pour d’autres hôpitaux, des robots qui pourraient également effectuer des tâches telles que la désinfection des salles.

«Robots ninjas» n’est pas une expression que j’aurais pu imaginer prononcer en réponse à la nouvelle crise des coronavirus qui provoque tant de bouleversements dans le monde – une crise qui nous a également donné des expressions idiosyncratiques qui font maintenant partie du lexique commun comme «communauté» propagation »et« distanciation sociale ».

À propos des robots, la partie «ninja» de la phrase fait référence à leur couleur noire. Ils sont incroyablement adorables, comme quelque chose de Wall-E de Pixar, et ils sont actuellement utilisés dans les hôpitaux en Thaïlande pour aider les médecins à lutter contre le nouveau coronavirus.

Selon des reportages, les robots ont été initialement construits pour surveiller les patients ayant subi un AVC pendant leur convalescence. Ils ont été réaffectés pour surveiller les patients fiévreux, allégeant ainsi un peu le fardeau des médecins de première ligne qui s’efforcent de contrôler la propagation du virus mortel. Il y a une peur incroyable en ce moment que les médecins et les infirmières puissent être infectés par les patients dont ils dispensent les soins, mais ces robots permettent également aux travailleurs médicaux de se tenir à l’extérieur de la chambre du patient et de communiquer avec eux à l’intérieur via le robot.

Viboon Sangveraphunsiri, de l’Université de Chulalongkorn, a déclaré à l’agence de presse . que davantage de variantes de ces robots étaient préparées pour des tâches telles que la désinfection des chambres et la fourniture de nourriture et de médicaments aux patients malades. Jeudi, selon l’., ces robots étaient utilisés dans quatre hôpitaux de Bangkok et des environs. De plus, les hôpitaux déclarent voir une réduction du risque d’infection.

Sangveraphunsiri fait partie d’une équipe d’ingénieurs de l’université qui prévoit de construire plus de robots pour au moins 10 autres hôpitaux de la région. Jusqu’à présent, la Thaïlande a connu un décès dû au coronavirus COVID-19, mais compte plus de 270 cas confirmés, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

À l’échelle mondiale, la marée n’a pas encore tourné dans la lutte contre le virus, pour laquelle l’éloignement social reste la principale défense à l’heure actuelle. Le virus continue de se propager rapidement, le nombre de cas confirmés continue d’augmenter, et les dirigeants locaux du monde entier ont commencé à mettre en œuvre des mesures plus strictes qui empêchent davantage de personnes de se réfugier chez elles, mais déciment également les entreprises et font monter le chômage en flèche.

