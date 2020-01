ces smartphones ne seront plus pris en charge en février

Chaque année WhatsApp abandonner une série de smartphones avec son support et il semble que même février prochain sera comme ça. Dans quelques jours, en effet, une longue liste d’appareils mobiles verra la fin d’une ère.

Plus précisément, tous les appareils embarqués Android 2.3.7 ou plus tôt n’auront plus la contribution de la célèbre application. Tout cela à partir du 1er février. Pour iOS, cependant, la question est plus simple: tous les smartphones iOS 7 ou version antérieure ils n’auront plus de soutien.

WhatsApp: la liste complète des smartphones qui ne seront bientôt plus supportés par la célèbre application de messagerie

La liste que vous voyez ci-dessous met en évidence un aspect fondamental: les smartphones qui ne prendront plus en charge WhatsApp sont vraiment obsolètes, vous en aurez donc peu.

Sony Xperia Advance

Acer Liquid Z Z110

Acer Liquid Z Duo Z110

Lenovo K80

T-Mobile Concord

Sony Xperia U ST25a

Sony Xperia U ST25i

Samsung Galaxy S Lightray 4G SCH-R940

Yezz Andy 3G 4.0 YZ1120

Motorola Defy Pro XT560

Sony Xperia Go ST27a

Sony Xperia Go ST27i

Huawei Activa 4G M920

Motorola Atrix TV XT682

Sony Xperia ion 3G LT28h

Sony Xperia ion LTE LT28at

Sony Xperia ion LTE LT28i

Orange San Diego

Vodafone Smart II V860

Sony Xperia Sola MT27i

Samsung Galaxy S2 LTE GT-i9210T

Sony Xperia P LT22i

LG Optimus 3D Max P720

LG Optimus 3D Max P720H

LG Optimus 3D Max P725

LG Optimus Elite LS696

Sony Xperia acro HD SOI12

Xolo X900

Sony Xperia acro HD SO-03D

Sony Xperia S LT26i

LG Spectrum VS920

Motorola MotoLuxe XT615

HTC Velocity 4G

LG Prada 3.0 P940

Motorola Fire XT317

Motorola XT532

Samsung Galaxy S2 LTE GT-i9210.