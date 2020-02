Ces villes étaient les principaux marchés des «iBuyers» comme Zillow et Redfin en 2019 – .

(Photo Redfin)

Les villes de Las Vegas, Phoenix, Raleigh-Durham, Charlotte et Atlanta ont toutes une chose en commun – elles étaient les marchés les plus populaires pour les soi-disant iBuyers comme Zillow, Redfin, Opendoor et Offerpad qui achètent rapidement des maisons, les réparent et les vendre.

Raleigh, en Caroline du Nord, était le marché le plus populaire pour iBuyers en 2019, ces entreprises représentant 7,3% des achats de maisons, selon un nouveau rapport de Redfin, basé à Seattle. Phoenix, souvent désigné comme le berceau de la tendance iBuyer, avait la deuxième part la plus élevée à 5,9%, suivie de Charlotte et Atlanta (à égalité à 5,2% chacune) et de Las Vegas (4,1%).

Dans l’ensemble, les iBuyers – abréviation d’acheteurs instantanés – ont représenté 1% de tous les achats de maisons dans 200 villes américaines suivis par Redfin en 2019, contre 0,6% en 2018. La plupart des activités sont venues du Sud et du Sud-Ouest.

«Ces marchés fonctionnent bien pour les iBuyers, qui ont tendance à acheter des maisons qui sont relativement abordables, ont été construits au cours des dernières décennies et sont faciles à évaluer avec précision car ils sont situés dans des quartiers de quartiers avec un parc de logements largement homogène», a déclaré l’économiste en chef de Redfin, Daryl Fairweather. m’a dit.

Les iBuyers doivent encore s’attaquer aux marchés côtiers les plus chers du pays, tels que San Francisco, Seattle et New York. Les marchés les plus chers desservis par ces sociétés en 2019 étaient Riverside, en Californie, Denver et Portland, où les prix de vente médians avoisinaient les 400000 $.

Les iBuyers utilisent la technologie et l’intelligence artificielle pour faire des offres instantanées aux vendeurs et acheter des maisons dans des transactions rapides en espèces. Ils visent à simplifier l’achat et la vente de maisons et à faciliter l’achat d’une maison tout en vendant simultanément leur logement actuel.

Bien qu’il ne soit pas un pionnier de la tendance, Zillow, basé à Seattle, est rapidement devenu le visage du mouvement iBuyer, grâce à son pivot brusque vers les ventes directes de maisons au début de 2019. Le mouvement a suralimenté la croissance, le segment de l’achat de maisons apportant plus son chiffre d’affaires de l’année dernière – 1,37 milliard de dollars – par rapport à l’ensemble de l’entreprise généré en 2018. Zillow a acheté plus de 6500 maisons en 2019 et vendu environ 4300.

Redfin a également investi massivement dans iBuying grâce à son programme RedfinNow, bien qu’il n’en ait pas fait la pièce maîtresse de la société comme Zillow l’a fait. Le segment des propriétés de Redfin, qui comprend RedfinNow, a généré 240 millions de dollars de revenus en 2019, soit près d’un tiers des revenus totaux de la société.

Opendoor et Offerpad, deux des pionniers d’iBuying, sont des entreprises privées, elles n’ont donc pas à déclarer combien d’argent elles font pour acheter et vendre des maisons. Opendoor affirme avoir aidé plus de 65 000 clients à acheter et vendre des maisons. Offerpad ne dit pas combien de maisons elle a achetées et vendues, mais la société est active dans plus de 800 villes des États-Unis.

Le prix médian d’une maison achetée par un iBuyer en 2019 a augmenté de 3%. Cependant, sur tous les marchés sauf deux, Orlando et Riverside, iBuyers a acheté des maisons en dessous du prix médian de la région.

Les entreprises ont changé de maison plus rapidement sur plusieurs marchés en 2019, ce qui est important parce que chaque jour, un propriétaire conserve une taxe foncière, des intérêts et un entretien sur les bénéfices. Dans neuf des 21 principaux marchés, les sociétés ont vendu des maisons à un rythme plus rapide que la vente typique dans la région.