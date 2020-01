“C’est à nous de décider” – .

Un portrait de famille avec Scallon, son épouse Shena Lee et sa fille Dylan. (Photo de Kristopher Shinn)

Elizabeth Scallon voit du potentiel et des opportunités partout.

Désormais à la tête de WeWork Labs pour la Californie du Nord et le Pacifique Nord-Ouest, la curiosité de Scallon a été éveillée au collège et au lycée par un professeur de sciences qui a amené la biotechnologie dans sa classe, enseignant aux étudiants l’analyse de l’ADN et la génétique. Cet enthousiasme s’est poursuivi au collège avec une double majeure en biochimie et sciences humaines de l’Université de Seattle.

«Je continuais de tomber de plus en plus amoureux du fonctionnement du monde naturel», a déclaré Scallon.

Elle a occupé des emplois en sciences de la santé à Amgen de Seattle, au Fred Hutchinson Cancer Research Center et à Viral Logic Systems Technology (VLST), cette dernière fondée par un créateur d’Enbrel, un traitement pour les maladies auto-immunes. Son intérêt initial pour le travail en laboratoire a rapidement tourné à une joie de diriger les opérations de laboratoire, de créer des espaces innovants et de donner aux scientifiques les moyens de donner vie à leurs découvertes.

“J’ai réalisé que je suis trop distrait et curieux de faire les mêmes tâches jour après jour”, a déclaré Scallon, car le travail de laboratoire peut nécessiter.

Nous sommes les leaders mondiaux de la technologie, en pensant à la durabilité, en pensant à l’éthique, et si nous ne comprenons pas bien, qui d’autre le fera?

Alors qu’il dirigeait ses opérations chez VLST, le Scallon à haute énergie a obtenu un MBA exécutif mondial de l’Université de Georgetown. Alors que l’économie ralentissait, le VLST a réduit ses effectifs et s’est tourné vers un rôle d’incubateur, louant de l’espace à des entreprises telles que Adaptive Biotechnologies et Juno Therapeutics qui sont devenues plus tard des stars de la biotechnologie. Scallon aimait voir comment tirer parti des ressources de manière stratégique pouvait aider tout le monde à prospérer.

En 2013, elle a apporté ces compétences et cette expérience à l’Université de Washington, gérant ses CoMotion Labs pendant cinq ans, contribuant ainsi à développer le programme qui favorise l’entrepreneuriat.

En septembre 2018, elle a pris le poste chez WeWork Labs, nourrissant des startups à Washington, en Californie et en Oregon. Dans ce rôle, le potentiel et les opportunités que Scallon voit ne cessent de croître, en particulier pour la région de Puget Sound.

“Nous sommes les leaders mondiaux de la technologie, en pensant à la durabilité, en pensant à l’éthique, et si nous ne le faisons pas correctement, qui d’autre le fera?”, A-t-elle déclaré. Elle souhaite s’attaquer à certains des plus grands défis mondiaux: disparité des revenus, itinérance et changement climatique.

Scallon est désireux de réunir les entrepreneurs et le personnel technique avec les dirigeants civiques pour apporter des changements avec une portée encore plus large. Un exemple est le récent lancement de Maritime Accelerator, un partenariat avec Maritime Blue Initiative de l’État de Washington et le port de Seattle pour accroître l’innovation et les entreprises respectueuses de l’environnement dans ce domaine.

Bien qu’elle se concentre sur plusieurs États, elle fait face à la fierté d’une ville natale pour son Washington natal.

Elizabeth Scallon, WeWork Labs Californie du Nord et Nord-Ouest. (Photo de WeWork Labs)

«Je crois simplement que nous sommes des citoyens exceptionnels dans notre État. Nous avons les connaissances, le pouvoir et la brillance pour trouver ces énormes solutions audacieuses qui sont nécessaires. Tout le monde est tenu de le faire », a déclaré Scallon.

Elle souligne d’autres efforts qui, selon elle, font une différence, notamment les Ion Collaborators de la Washington Technology Industry Association, le réseau Sea.citi et les efforts pour les sans-abri dirigés par Microsoft, Amazon et d’autres dans le secteur de la technologie.

“Nous possédons l’avenir”, a-t-elle déclaré. “Ça dépend de nous.”

Nous avons rencontré Scallon pour ce Working Geek, une fonctionnalité . régulière. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Localisation actuelle: Je vis à Seattle, je viens de Seattle et je travaille à: Seattle, Portland et Silicon Valley.

Types d’ordinateurs: C’est un Apple MacBook Pro pour le travail, mais j’utiliserai n’importe quoi pour un usage personnel. Ayant grandi sur Commodore 64, je suis toujours intéressé par les dernières et meilleures technologies.

Appareils mobiles: iPhone 11

Applications, services cloud et outils logiciels préférés:

Applications: Apple Mail, LinkedIn, Alaska Airlines, Mobile Passport, Pandora, Libby, SolarEdge

Cloud Services: comme je l’ai dit, j’habite à Seattle et je viens de Seattle, ce qui signifie que j’ai des amis chez Azure et Amazon Web Services (AWS), et Google Cloud ouvre un campus à South Lake Union … donc je ‘ Je vais transmettre cette question!

Outils logiciels: vous ne pouvez pas battre Tableau pour la visualisation des données.

Scallon expérimente la réalité virtuelle à WeWork Labs. (Photo de WeWork Labs)

Décrivez votre espace de travail. Pourquoi ça marche pour vous? Je travaille dans le meilleur espace de bureau au monde (merci, brillants designers WeWork – j’adore ces canapés en velours vert par une sombre journée de Seattle), et grâce à la communauté WeWork, mon espace de travail est littéralement partout dans le monde. Je travaille le plus souvent à Seattle, Portland, Silicon Valley et New York.

Je garde un bureau physique à WeWork Labs Seattle, qui est toujours un gâchis, parsemé de notes, de cartes de visite des jours précédents et de cordons pour l’électronique. Je suis toujours bien caféiné au travail, grâce aux incroyables membres de WeWork Labs: nous avons quelques startups dans le secteur de l’alimentation et des boissons au rez-de-chaussée, comme Haïti Coffee Company et Yerbana.

Notre approche de la durabilité m’inspire également. Les membres de Cloud Paper de WeWork Labs ont pour mission de mettre un terme à la déforestation grâce à des produits de bureau sans arbres, et à l’heure actuelle, chaque salle de bain WeWork dans le Nord-Ouest utilise son papier hygiénique sans arbres. J’adore la façon dont ils le disent: “Vous ne remarquerez pas la différence … mais la planète le fera.”

Vos meilleurs conseils pour gérer le travail et la vie au quotidien? Si chaque jour vous vous réveillez selon votre objectif, il n’y a pas de distinction entre le travail et la vie. Ce n’est qu’une grande aventure.

Votre réseau social préféré? Comment l’utilisez-vous pour les affaires / le travail? LinkedIn! Il est idéal pour identifier de nouveaux fondateurs, investisseurs et ressources. J’aime rester à jour sur les nouvelles / tendances de l’industrie, donc je suis des créateurs de contenu comme Laura Clise afin que je puisse être intentionnel sur la façon dont je dépense mon argent et Nichol Bradford pour en apprendre davantage sur la technologie transformatrice. Je suis une éponge d’inspiration.

Nombre actuel d’e-mails sans réponse dans votre boîte de réception?

41K, mais ceux-ci incluent des messages de spam, etc. Donc, probablement environ 100 qui ont besoin de réponses au cours des derniers jours.

20 appels sans réponse

Zéro texte sans réponse

5 messages lâches sans réponse

7 WhatsApps sans réponse

1 DM Twitter sans réponse

10 messages Facebook sans réponse

13 messages LinkedIn sans réponse

Nombre de rendez-vous / réunions sur votre calendrier cette semaine? 32, mais la moyenne est d’environ 45

Scallon, à l’extrême gauche, avec une partie de l’équipe Cloud Paper, une start-up développant du papier toilette à base de bambou et un membre de WeWork Labs. (Photo de WeWork Labs)

Comment dirigez-vous les réunions? Dépend de la réunion. Pour une réunion basée sur l’information: je vais partager ce que je sais, ce que je ne sais pas, puis demander la même chose à d’autres jusqu’à ce que nous ayons une image solide de ce qui est connu et de ce qui est encore inconnu.

Si la réunion est un développement de nouvelles idées ou une itération: je fixerai un objectif dès le départ, puis je ferai un tour d’horizon des idées, en obtenant constamment des commentaires de chaque personne. Si un plan se forme, je vais demander à l’équipe de créer de petites expériences pour tester les nouvelles approches développées pour voir ce qui est le mieux. Sinon, je leur demanderai de trouver la prochaine étape logique.

Les réunions visent à respecter ceux qui sont dans la salle, à trouver un objectif commun et à améliorer la valeur ajoutée de la mission. S’il y a des barrages routiers et des obstacles, n’ayez pas peur de dire ce qu’ils sont, même s’il est inconfortable d’entendre ou de reconnaître.

Uniforme de travail quotidien? TomboyX, puis jeans, chemise et pull génériques. Encore mieux s’il s’agit d’un tee-shirt d’entreprise membre d’un Labs, comme Game Jolt ou TF Labs!

Comment prenez-vous du temps pour la famille? Mes week-ends sont réservés à la famille – le téléphone est mis en mode avion (symboliquement parlant). Je limite les activités après les heures normales / extérieures à deux ou trois fois par semaine pour m’assurer d’avoir du temps avec ma femme et ma fille, mes amours.

Famille Scallon montrant de la fierté. (Photo gracieuseté de Scallon)

Meilleur soulagement du stress? Comment débranchez-vous? Promenades dans le quartier avec mon tout-petit, jouer aux dés ou au backgammon avec ma femme et lire.

Qu’écoutes-tu? Sigur Rós

Lectures quotidiennes? Sites et newsletters préférés? ., bien sûr! ScienceNews, Harvard Business Review (HBR) et LaunchTicker. J’aime aussi lire des nouvelles proches de la base, donc je me tiens au courant de la Nature and American Chemical Society.

Réservez sur votre table de chevet (ou e-reader)? «Loonshots» de Safi Bahcall

Oiseau de nuit ou lève-tôt? Oiseau de nuit. Endormi à 1 h et jusqu’à 7 h si c’est un jour sur la côte ouest ou à 5 h si j’ai des réunions sur la côte est à rejoindre.

Où trouvez-vous vos meilleures idées? En marchant

Quel style de travail aimeriez-vous en savoir plus ou imiter? MacKenzie Bezos, Melinda Gates, Jody Allen (philanthrope et entrepreneur qui est la sœur du co-fondateur décédé de Microsoft, Paul Allen). Ils sont avant-gardistes et défenseurs de l’innovation à impact social. J’aimerais beaucoup en savoir plus à leur sujet et leur poser les mêmes questions que vous m’avez posées! Ils sont toujours les bienvenus pour prendre un café ou un thé dans les laboratoires – pensez à l’invité officiel!