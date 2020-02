C’est ainsi que DNS sur HTTPS est activé dans Firefox

Mozilla a pris la décision d’activer par défaut DNS sur HTTPS dans Firefox, bien qu’à l’heure actuelle, la mesure ne s’applique qu’aux États-Unis. Cependant, cela ne signifie pas que les utilisateurs du reste du monde ne disposent pas de cette fonctionnalité, car ils n’ont qu’à accéder aux paramètres de l’application pour l’activer.

Heureusement, l’activation de DNS sur HTTPS est quelque chose qui est à la portée de quelques clics de souris, sans avoir à entrer dans la section complexe about: config de Firefox, qui vous permet de reconfigurer de nombreux autres aspects de l’application, mais de manière peu conviviale. Pour activer DNS sur HTTPS dans Firefox, vous devez d’abord ouvrir le menu principal et aller sur le Les options (Préférences sous Linux).

Dans la configuration de Firefox, vous devez faire défiler complètement vers le bas, où la section “Paramètres réseau” Une fois la section mentionnée visible, cliquez sur le bouton “Configuration“

L’utilisateur aura l’option “Activer DNS sur HTTPS», Qui active DNS sur HTTPS (pour ceux qui sont perdus, c’est le nom de la fonctionnalité traduit en espagnol). Comme Mozilla l’avait déjà annoncé à l’époque, vous pouvez choisir entre Cloudfare et NextDNS en tant que fournisseur pour crypter le contenu transmis via Firefox. Pour appliquer les modifications à ce stade, cliquez sur le bouton Accepter.

DNS sur HTTPS ou DNS sur HTTPS est l’un des paris les plus ambitieux de Mozilla pour améliorer la confidentialité des utilisateurs via Firefox, votre navigateur Web populaire. La fondation a opté pour la confidentialité en tant que valeur principale contre Chrome, qui ces dernières années a mangé beaucoup de terrain en partie à cause du retard de Quantum à monter sur scène. Jusqu’en 2017, Firefox avait de plus en plus de mal à rivaliser avec son archivage, en particulier dans les processeurs avec plus de deux cœurs.

À propos de la fonctionnalité qui nous concerne dans cet article, essentiellement, elle envoie des demandes DNS en tant que trafic HTTPS standard aux serveurs DNS compatibles DoH (Cloudfare et NextDNS), ce qui fait que les demandes DNS finissent par être cachées dans les données HTTPS . Lorsqu’il est activé, Firefox ignore les paramètres DNS établis pour le système d’exploitation et s’appuie sur DoH, cachant le trafic vers les FAI, les filtres parentaux locaux par logiciel, antivirus, pare-feu d’entreprise et autres filtres, obligeant le navigateur à les ignorer et Autorisez la navigation sans limitations.

Mozilla a stimulé DNS sur HTTPS en voyant que les FAI surveillaient auparavant le trafic de texte brut généré par les connexions HTTP standard, mais en raison de leur pénalité ces dernières années, ils se sont tournés vers la collecte de trafic DNS pour en savoir plus sur les habitudes de Utilisateurs Internet. Cependant, tout n’est pas rose, car avant même sa mise en service, la fonctionnalité a généré des conflits avec les fournisseurs d’accès Internet (FAI) et en charge de certains filtres, notamment parentaux et professionnels.