c’est ainsi que la téléphonie a évolué

Selon l’année de votre naissance, il est très probable que l’évolution de l’une des industries les plus différentielles du siècle soit passée entre vos mains: celle de la téléphones mobiles.

Des marques comme Nokia, Sony Ericsson ou Motorola ils nous paraissent aujourd’hui du passé, alors que ces dernières années, les entreprises qui, jusqu’à récemment, nous ressemblaient à des Chinois – parce qu’elles le sont tout simplement – ont fortement pénétré la part de marché des plus grands fabricants.

Deux décennies vont loin dans n’importe quel secteur, mais dans le secteur mobile soulever le début de l’histoire en l’an 2000 censé le faire à partir du modèle mythique de Nokia 3310 pour voir toute son évolution: l’arrivée de l’écran couleur, les premières connexions internet, le MMS, le arrivée du premier iPhone, la chute des anciennes marques, la Entrée asiatique, l’augmentation des écrans tactiles pour les rendre de plus en plus grands et omniprésents, à ce qui semble être présenté comme l’avenir: le nouveau mobiles pliants qui a commencé à entrer sur le marché en 2019 est encore une phase très expérimentale.

Dans ce séisme commercial où les grandes entreprises entrent, quittent ou sont absorbées par d’autres, et les modèles hégémoniques sont devenus complètement obsolètes en un peu moins d’un an, les systèmes d’exploitation ont également changé (Vous souvenez-vous de Symbian?) ou la connectivité. Une perspective qui a influencé la façon dont l’évolution sociale et économique du monde ne pouvait pas en être autrement: il y a deux décennies la vente de smartphones en Chine ou en Inde Cela n’avait rien à voir avec l’actuel.

Donc, maintenant, un mois après le Mobile World Congress 2020 à Barcelone, une vue d’ensemble de tout ce qui a changé sur le marché mobile au cours des 20 dernières années:

Il fut un temps où Nokia détenait 30% du marché

Au début du millénaire, le mobile était déjà un appareil assez établi. Fini le Motorola DynaTAC, la brique qui était le premier téléphone qui pouvait être tenu d’une seule main. C’était l’époque de Nokia et sa force avec les indestructibles et aujourd’hui presque des morceaux de nostalgie 3210 et 3310. Le temps du SMS, des appels perdus comme méthode de micro-communication et, en bref, quand la majorité de la consommation mobile a laissé le fiasco pour la recherche.

Nous avons choisi trois dates pour voir comment les principaux acteurs du marché ont évolué. Dans le graphique suivant, vous pouvez voir ses changements, depuis 2000, lorsque Nokia avait une part de marché des ventes totales de 30%, suivi par Sony Ericsson ou Motorola, jusqu’en 2010, Samsung a déjà remporté suffisamment de parts et les apparitions de Apple ou RIM (Blackberry), jusqu’aux derniers rapports de 2019, où la dichotomie en tant que pointeurs technologiques de la société de Cupertino et du coréen ont déjà été fortement rejoints par Huawei, Xiaomi ou Oppo.

Dans le tableau suivant Vous pouvez voir ces changements par les fabricants qui avaient plus de quota de vente dans chacune de ces années:

Marques d’une autre époque:

Dans le graphique, nous pouvons voir certaines entreprises qui sont passées de l’hypothèse que les grands dominateurs avaient une valeur résiduelle, avec leurs marques vendues ou, dans certains cas, absorbées ou même défenestrées. Pour mettre en contexte, c’est l’état actuel de la Nokia, Blackberry ou Siemens:

Nokia

Après avoir dominé le marché de 1999 à 2011 – on le dit bientôt -, le finlandais Nokia n’a pas su monter sur la voiture smartphone qui a propulsé l’apparition du premier iPhone. Elle a d’abord conclu un accord d’intégration avec Microsoft Mobile, qui a fini par acheter la totalité de sa division de téléphonie en 2014, pour vendre la marque et sa licence au finlandais HMD Global, créé avec une partie des fondations de la précédente, qui continue de vendre L’actuel Nokia et même récupéré le 3310 il y a quelques années dans une version 3G.

Motorola

Il reste peu de la société qui a lancé le mobile. En 2011, Google a repris sa division pour plus de 12 000 millions d’euros pour la revendre trois ans plus tard à Lenovo pour un peu plus de 2 000, qui est désormais propriétaire de la marque. Bien sûr, Google a conservé une bonne partie des brevets de Motorola, qui ont été utilisés pour son projet Pixel.

Sony Ericsson

Né en 2001 en tant que joint-venture du géant Sony avec la firme suédoise Ericcson, les téléphones SE avaient de la force et étaient des pointeurs jusqu’en 2012, quand ils occupaient toujours la quatrième place de part de marché. Aujourd’hui, il ne fonctionne que sous la signature de Sony, qui continue de lancer son Xperia avec beaucoup moins de force.

Siemens

La division mobile du géant allemand a accompagné l’introduction de plusieurs nouveautés au début du siècle, comme les écrans couleur ou l’inclusion de lecteurs MP3. Cependant, après avoir subi des pertes et avoir été vendu en tant que marque au taïwanais BenQ, Siemens a cessé de produire des téléphones en 2005.

Jante / Blackberry

BlackBerry Curve

C’était un appareil qui a sans aucun doute marqué une époque. En 2010, on estime que 70 millions de personnes communiquaient depuis le service de chat intégré que ces appareils avaient, irrémédiablement marqué par son clavier étendu, mais l’arrivée de Whastapp a marqué le début de la fin de sa valeur fondamentale. Il est actuellement exploité par le chinois TCL-

En chemin, de vieilles marques comme les Français sont tombées Alcatel -qui opère désormais en collaboration avec le TCL chinois, ainsi que BlackBerry, Panasonic, HTC ou la montée et la chute rapides de Microsoft Mobile et votre Windows Phone, qui continue néanmoins d’explorer le marché aujourd’hui – désormais avec Android – dans sa gamme Surface, avec son propre pari sur les écrans doubles.

Modèles et formats: des téléphones «coque» aux téléphones pliants, en passant par la révolution iPhone

Et il ne fait aucun doute qu’à cette époque, le principal changement a été la migration des concept «téléphone mobile» à «smartphone». Un chemin qui a été parcouru à travers différents formats de téléphone, concepts et facteurs de forme des téléphones.

Depuis le premier Nokia, en passant par les premiers téléphones pliants, «housse» ou coque (comme le mythique Motorola RAZR V3 2004 réédité maintenant avec écran pliant), la proposition avec les claviers Blackberry QWERTY ou slide ou drop-down qui cachait le clavier sous l’écran jusqu’à l’évolution des écrans tactiles. Le LG Prada de 2006 est considéré comme le premier mobile avec un écran tactile capacitif, c’est-à-dire qu’il n’a pas été guidé par la pression mais a détecté le toucher des doigts par voie électronique. Un an plus tard, la présentation du premier iPhone a arrondi cela avec un écran qui a reconnu plus d’une impulsion, et qui permettait par exemple de zoomer ce sont les photos.

D’autres précédents tels que la première caméra mobile commerciale ont été Sharp J-SH04, bien qu’il faille encore longtemps avant que l’image ne soit au centre du smartphone. Avec les écrans tactiles assis et la montée de l’image, de la photographie et de la vidéo, depuis 2010, les smartphones ont eu tendance à devenir de plus en plus gros jusqu’à ce que le terme phablet soit inventé. La norme de 4 pouces a été laissée pour compte propulsé par l’iPhone pour faire place aux 6-7 qui sont actuellement sur le marché, avec des formats tels que le “ drop ” qui définissent la tendance comme iPhone X et la quasi-disparition des bords, avant de faire le saut, s’il finit par s’imposer, au format pliable que des fabricants comme Samsung commencent à marquer avec leur Modèles Fold (et maintenant Flip) ou Huawei avec le Mate X, présenté il y a tout juste un an au Mobile World Congress de Barcelone.

Dans le tableau suivant qui clôt notre voyage à travers les deux dernières décennies du marché de la téléphonie mobile, vous pouvez voir les modèles les plus vendus depuis des années (vous pouvez commander le tableau en fonction des unités vendues, de lancement ou du fabricant). Un aperçu rapide qui nous donne une idée de la force qui avait par exemple le Nokia 1100 et 1110 -chaque un avec plus de 250 millions d’unités vendues- le iPhone 6 comme point d’éclosion total d’Apple aux masses -220 millions de ventes- ou le point différentiel qui a également marqué pour Samsung le Galaxy S4 2013.