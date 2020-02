c’est ainsi que les caméras arrière seront disposées

Il y a quelques semaines, les premières rumeurs et fuites de la prochaine gamme haut de gamme de la société chinoise ont commencé à fuir en ligne Meizuou le suivant Meizu 17. De ce dernier, nous savons que d’un point de vue esthétique, il pourrait être caractérisé par un affichage avec un petit trou, mais aujourd’hui de nouvelles informations sont arrivées concernant la disposition des caméras arrière.

Meizu 17 aura une zone circulaire où les caméras arrière seront placées

Après Google et Apple, nous savons que le géant Samsung va bientôt mettre sur le marché son nouveau haut de gamme Galaxy S20 avec les caméras arrière placées dans une zone rectangulaire. Apparemment, cependant, il semble que la société chinoise Meizu ont d’autres plans pour son prochain smartphone phare.

Selon un brevet divulgué en ligne et de nouvelles images rendues, en fait, il semble que l’avenir Meizu 17 aura une disposition très similaire à celle adoptée sur les derniers smartphones Nokia. Plus précisément, à partir des images publiées en ligne, il est visible au dos une zone circulaire dans laquelle se trouvent quatre caméras plus un flashLED. Sur le devant, cependant, il semble qu’il n’y aura plus de trou dans l’affichage. L’entreprise a peut-être en effet décidé de continuer à suivre ses solutions esthétiques, en adoptant un design plein écran grâce à une mise en œuvre vraiment remarquable des cadres.

Quant à l’équipement matériel, ce smartphone n’aura rien à envier aux différents concurrents. Sous le capot, il y aura le SoC Snapdragon 865 Qualcomm avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Du point de vue de la connectivité, alors, ne manquera pas la prise en charge de la nouvelle connectivité 5G.