C’est ainsi que les parts de Tesla montent et descendent alors qu’Elon Musk parle ou se tait

Peu d’entreprises dans le monde ont un article sur leur site Web signé par leur PDG expliquant le “plan directeur secret” proposé mais demandant qu’il reste “entre vous et moi”.

Nous parlons de Tesla, et du texte qui apparaît sur son site web signé en 2006 par Elon Musk, quand il s’est défini comme quelqu’un dont “le travail quotidien consiste à exploiter une société spatiale appelée Space X, mais dont l’objectif secondaire est de promouvoir Tesla”.

Aujourd’hui, sûrement, si nous pouvions demander à Elon Musk, il continuerait à dire la même chose, que l’Espace X, pour la magnificence de l’objectif d’amener l’humanité sur Mars, est son principal projet. Cependant, Tesla est sans aucun doute votre entreprise avec les meilleures options pour aider à promouvoir un changement presque imminent dans l’histoire de l’humanité: faire en sorte que l’automobile électrique remplace la combustion.

Car n’oublions pas que le «plan directeur secret» qu’il a révélé dans ce post il y a 14 ans n’était autre que cela. Et bien qu’il n’ait pas encore réussi, Musk peut sûrement marquer la victoire d’avoir commencé à le faire.

Tesla a clôturé 2019 et est entré en 2020 avec la première bonne nouvelle pour l’entreprise qu’elle célébrerait de son PDG flamboyant à l’équipe comptable. Avec deux trimestres consécutifs positifs – bien que 2019 soit encore une année pleine de pertes -, le Model 3 remplit ses livraisons; le modèle Y entamant son bureau avec force, un plan d’internationalisation marqué par la gigafactory de Shanghai au point et celui de l’Allemagne en devenir, et le sourire définitif que ce qui aurait pu être vu comme plus d’excentricité a eu un accueil plus que positif . Nous parlons du Cybertruck.

Il y a seulement deux ans, l’histoire était très différente. Le produit «excentrique et amusant» était un lance-flammes au lieu d’un pick-up futuriste. Sûrement une bonne comparaison de la base que la société a eue à ce moment-là et aussi de Musk, qui dans son rallye particulier est passé d’appeler un secouriste “pédé” sur Twitter ou de fumer de la marijuana sur YouTube pour se rapprocher de ce que chacun Il ressemble plus à un manager «ennuyeux» que jamais. Bien que nous n’en fassions pas trop, le Musk plus assimilable à Tony Stark peut être à deux doigts de toute nouvelle, comme une pandémie.

Un exemple de cela est comment il a agi face à la tempête du marché boursier des coronavirus: niant d’abord que cela allait être un mal majeur dans un e-mail divulgué et refusant de fermer les usines de Tesla, puis s’arrêtant en fabriquant des respirateurs et contenant le souci avec une déclaration sur les finances de l’entreprise.

Mais la vérité est que jusqu’à l’arrivée de la pandémie de COVID-19 et du tremblement de terre qui a également provoqué la bourse, les actions de Tesla avaient presque quadruplé en quelques mois, jusqu’à ce qu’elles deviennent le constructeur automobile nord-américain avec la valeur la plus élevée en sac avait atteint dans l’histoire. En octobre, il se négociait à 250 $ par action. En février, à 900, une folie que l’effet du coronavirus ait réduit à environ 500 en moyenne ces derniers jours. En tout cas, une augmentation de plus de 80% par rapport à il y a un an.

Cette promotion est-elle le résultat d’une entreprise qui est toujours en mouvement ou Tesla se stabilise-t-elle déjà? Les principaux analystes placent actuellement la valeur réelle des actions de Tesla entre 450 $ et 470 $, loin des 900 $ qu’elle a réalisés il y a quelques semaines, mais également loin des 250 $ qu’elle valait ces derniers mois.

Jusqu’à présent, une partie de ces fluctuations a été attribuée à l’ingérence causée par les ventes à découvert (les investisseurs qui parient sur une hausse d’un titre rapidement, puis le vendent), au dévouement de certains actionnaires pour la marque elle-même (le L’analyste Jim Cramer, le visage de la bourse de CNBC, a comparé certains actionnaires avec des «croyants suivant un Messie») et, finalement, aux allers-retours qui ont fait sortir tout commentaire ou mot de la bouche de Musk.

Et pas seulement à cause de son facteur PDG charismatique ou imprévisible, mais parce que Musk, il faut le rappeler, détient environ 18% des actions de Tesla.

De «Fart Guy» à Musk sérieux: une histoire de tweet et de sac

Donc, au cas où Tesla deviendrait définitivement une entreprise stable et libre de toute oscillation pour le meilleur ou pour le pire, passons en revue comment, au moins jusqu’à présent, les actions de Tesla ont dansé selon les apparences publiques et voix que son propriétaire majoritaire a donné.

Voici quelques-uns des tweets et autres déclarations publiques les plus «dévastateurs du marché boursier» que Musk a faits au cours des deux dernières années:

2018

3 mai: Musk critique les analystes et les journalistes dans un appel à publier des comptes trimestriels. Lorsqu’on lui a demandé de détailler la trésorerie de Tesla, Musk a déclaré à l’analyste de Sanford Bernstein Toni Sacconaghi: «Les questions ennuyeuses et stupides ne sont pas bonnes. Question suivante?” Les actions Tesla chuteraient de plus de 5% dans les activités après les heures normales, perdant le plancher de 300 $ atteint en 2017.

16 juillet: Musk lance son tweet controversé dans lequel il qualifie l’un des sauveteurs de “pédé” de la grotte en Thaïlande dans laquelle une équipe d’enfants avait été piégée. Musk a passé quelques semaines à essayer d’aider avec un prototype de mini-sous-marin, que le sauveteur a appelé une opération de marketing. Les actions sont passées de 325 $ à 297 $ les jours suivants.

7 août: Musk publie son Tweet le plus important et le plus problématique sur les problèmes de stock, annonçant qu’il prévoit de retirer Tesla du marché boursier en achetant des actions à 420 $. Avec le temps, je dirais que les capitaux saoudiens pourraient vous aider dans l’opération. Les actions ont grimpé de 345 $ à 387 $. La SEC, l’autorité de surveillance des marchés boursiers, a poursuivi Musk et parviendrait plus tard à un accord qui lui imposait une amende de 40 millions d’euros et l’obligeait à quitter la présidence de Tesla, en plus de s’assurer de mieux revoir ses communications via Twitter.

Fin septembre: Dans le cadre du règlement de la SEC, Musk quitte ses fonctions de président de Tesla, bien qu’il continue en tant que PDG.

2019

En maile Les actions de Tesla ont atteint leur plus bas niveau en deux ans, avec 185 $ par action. Les actions et l’image de Musk contribuent à donner l’apparence d’incapacité à une entreprise qui éprouvait en pratique des problèmes avec les livraisons du Model 3.

Troisième et quatrième trimestre: Musk semble prendre un profil moins exposé en ce moment, mais surtout Tesla parvient à Les livraisons du modèle 3 fonctionnent et progressent à l’usine de Chine garder en ordre. L’entreprise enregistre ensuite deux trimestres consécutifs avec des résultats positifs. Les actions sont en hausse de 80% à 450 $.

9 décembre: Dans ce contexte ascendant, l’image de Musk continue de se clarifier lorsqu’il sort indemne de la procès contre le secouriste qu’il a qualifié de «gars du pet».

2020

La première semaine de février, les actions de Tesla en hausse de 36%. L’époque du vin rosé se poursuit avec l’annonce du millionième véhicule de la société et les premières livraisons du modèle Y, en plus de la bonne progression des réserves du Cybertruck et surpasse Ford en tant que constructeur automobile nord-américain le plus apprécié de l’histoire.

Les actions en 2020 montent de 82% à la folie de dépasser 900 $. Des entreprises comme S3, d’après l’analyse du marché boursier, pensent que les actionnaires à court terme qui pariaient auparavant sur les hauts et les bas de l’entreprise commencent à réaliser que Tesla est déjà une valeur ferme et que les «vendeurs à découvert» ne sont que ils représentent 15% des achats. Musk, avec sa part de 20%, a gagné plus de 15 milliards depuis le début de l’année.

6 mars: un e-mail de Musk divulgué est celui qui manque le nouveau coronavirus provoquant la COVID-19 et dit qu ‘”il y a plus de chances d’être tué par un véhicule”. Au cours de cette semaine et la semaine suivante, les actions Tesla sont passées de 700 $ à 427 $.

Au milieu de l’incertitude de la pandémie, Musk semble rectifier. Il accepte de fermer les usines de Fremont et de New York et de mettre son muscle industriel pour fabriquer des respirateurs. Après être tombé en dessous de 400, les actions de Tesla respirent à nouveau environ 500 ces jours-ci.

Le Musk est-il sérieux pour rester?

Comme nous l’avons dit ci-dessus, la plus grande preuve que nous pourrions faire face au début de la fin de l’ère Musk en tant que «stock à grande bouche» réside dans la crise actuelle du nouveau coronavirus.

Photo: Marla Aufmuth

Le 6 mars, alors que les décès commençaient à devenir graves en Europe, un e-mail a été divulgué à ses employés disant “qu’il est plus probable de mourir d’un accident de voiture que du coronavirus”. Plus tard, il a d’abord refusé d’accepter les recommandations de fermeture des activités en Californie. Résultat, les actions Tesla sont passées de 700 $ à moins de 500 $, pour atteindre un plancher de 361 $ par action.

Logiquement, ce n’était pas seulement à cause de l’insouciance de Musk, mais à cause du climat général. Musk a ensuite rectifié, et même en supposant la fermeture de ses usines à Fremont et à New York, et une réduction drastique, Tesla a été en mesure de mieux faire face à la tempête ces jours-ci après avoir proposé de fabriquer des respirateurs et publié une déclaration affirmant qu’il avait des muscles financiers. tenir sans produire autant de véhicules.

Tesla n’a peut-être plus ces gros pics, mais elle ne s’est pas dégonflée avec la fermeture de ses usines, et en particulier la rectification de Musk concernant COVID-19, peut-être la chose la plus importante pour interpréter l’avenir. de la compagnie.