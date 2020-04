C’est ainsi que les pays du monde se sont arrêtés à cause du coronavirus

Il y a deux semaines, Google était en avance sur le suivi des applications dans une grande partie du monde, présentant plus d’une centaine de rapports de afflux vers différents types d’entreprises, segmenté par pays et les régions de chacun.

Ces rapports – ici vous avez ceux d’Espagne, du Mexique ou d’Argentine, parmi beaucoup d’autres -, qui sont venus avec une série de graphiques avec les chutes moyennes dans chaque type de locaux, sont maintenant mis à jour en fournissant de manière structurée la chose la plus précieuse derrière eux: vos données.

Et est-ce que le nouveau rapports de mobilité Pendant le confinement par le coronavirus, la plupart des sociétés occidentales arrivent accompagnées des chiffres derrière ces graphiques, ce qui facilite la comparaison de certains pays et régions avec d’autres.

Comme nous l’avons mentionné alors, ces rapports croiser les données de positionnement des utilisateurs qu’ils ont activé l’histoire avec quatre types d’emplacements génériques – les emplacements commerciaux et de loisirs; alimentation et pharmacie; les parcs et enfin les stations de transport en commun – deux autres étant spécifiquement définis par les utilisateurs, leur lieu de travail et leur domicile.

Voyons comment cet enfermement s’est produit, et quelles sont les principales tendances qui le sous-tendent, qui sont les pays qui l’ont pris le plus au sérieux et de nombreux autres détails intéressants à leur sujet, jusqu’au 11 avril dernier c’est là que l’analyse des données Google se termine.

Arrêt du commerce et des loisirs

L’activité commerciale, dans sa forme la plus large, est représentée par cette catégorie qui englobe à la fois les restaurants, les cafés ou les centres commerciaux, ainsi que les parcs à thème et les bibliothèques. Dans ce groupe d’habitants, nous voyons comment les premiers pays «occidentaux» adoptaient le confinement, toujours après la mauvaise nouvelle de la propagation de COVID-19.

Dans ce cas, une lecture assez précise peut être faite du début de cette quarantaine progressive en Italie, à partir de la dernière semaine de février. Il faudrait encore plus de deux semaines avant En Espagne nous prendrions une décision similaire, avec un confinement beaucoup plus répandue et abrupte, approchant du début de l’internement au niveau de l’État le 15 mars.

Une multitude de pays vont bientôt nous suivre, voyant comment en France seuls trois ou quatre jours se sont écoulés après ces démarches, qui étaient jusqu’à dix dans le cas du Royaume-Uni, après avoir écarté une stratégie risquée en quête d’immunité de groupe. Dans le Dans le cas du Mexique, cet enfermement n’est pas encore aussi fort – Comme nous l’avons déjà souligné il y a quatorze jours -, bien qu’il ait été beaucoup plus progressif. Les États-Unis, pour leur part, semblent maintenir jusqu’à deux fois l’activité commerciale des pays européens.

Comparez le cas de Corée du Sud et Taiwan, deux grands exemples de l’émergence précoce du coronavirus. Dans le cas de la Corée du Sud, nous voyons comme s’il y avait un fort impact vers le début de mars qui est déjà très atténué. Au contraire à Taïwan, où initialement la réponse à cet égard a été limitée, mais s’est accentuée au fil des semaines.

Préparation au confinement

Une scène qui s’est répétée depuis le début des étapes respectives de l’enfermement dans plusieurs pays est la collecte d’articles essentiels et de nourriture. L’Italie, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et bien sûr l’Espagne ont vu leurs citoyens va acheter en massePeut-être craignant une pénurie de produits qui ne s’est finalement pas produite. Sauf dans des cas très spécifiques comme le papier toilette pendant les premières semaines, ou la montée stellaire de la levure.

Ce sont à nouveau les puissances asiatiques qui ont évité cette pression supplémentaire sur les surfaces d’alimentation, n’ayant pas un confinement aussi clair mais plutôt une politique de sélection de cas très stricte et agile.

Curieusement, et peut-être en réponse à une restriction plus modérée de l’activité, au Mexique, même si nous pouvons également voir un pic de voyages dans les épiceries et les pharmacies En prévision d’une baisse drastique, celle-ci est plus douce que celle des autres pays analysés.

Vers les parcs: l’Europe divisée

Jusqu’à ce que le vaccin attendu soit reçu, notre excellent outil contre le SRAS-CoV-2 est la distance sociale. L’Espagne et l’Italie figurent parmi les pays qui ont le plus pris cette mesure. Mais toute l’Europe n’est pas d’accord dans cette approche.

D’autres pays choisissent de maintenir une mobilité qui garantit une bonne condition physique comme soutien à la santé, de faire du sport de rue, en gardant toujours leurs distances avec les autres citoyens et individuellement. Cela se reflète dans les données de Google, où nous voyons que le cas gaulois nous montre un pays beaucoup plus présent dans les parcs.

De l’autre côté de l’emprisonnement, nous trouvons L’Allemagne qui, au lieu de rester chez elle, semble s’être jetée dans les parcs du pays. Dans ce cas, nous pouvons voir des chiffres jusqu’à 70% plus élevés que la normale.

Moins de transports en commun

L’une des grandes victimes de la crise du COVID-19 pourrait finir par être transports publics. Cela est déjà prévu par plusieurs villes et gouvernements. Certains considèrent même si cet effet ne peut jamais être dilué. De son côté, l’Espagne envisage le vélo comme outil possible pour surmonter cette crise.

Dans la catégorie des stations de transit, les données de Google nous montrent comment, encore une fois, l’Espagne, la France et l’Italie chutes les plus fortes sur les transports publics. On constate que, bien qu’il n’ait pas cessé son activité commerciale, l’effet susmentionné se retrouve dans les pays asiatiques, qui peuvent servir d’indicateur une fois la quarantaine terminée.

Bien que la Corée du Sud ait fini par laisser un peu plus de 30% de l’afflux dans ce type de lieu – qui pourrait être directement lié au déplacement -, cela avait déjà diminué la semaine dernière à environ une perte de 15%, beaucoup plus modéré. De son côté, à Taïwan, l’évolution est inverse et semble s’accroître au fil des semaines.

Le lieu de travail est vide. Sauf en Asie

Dans ce cas, Google fait référence aux emplois tels que nous pouvons les définir dans son application Maps. Il considérera un travail si nous l’avons indiqué dans ce service. Nous voyons comment l’Europe semble avoir mis en œuvre le télétravail à des niveaux très élevés, bien que beaucoup plus bas dans le cas de l’Allemagne, l’un des pays les plus contrôler les effets négatifs de cette pandémie.

La permanence presque totale de Taiwan au-dessus de la ligne zéro est également surprenante. Cela pourrait signifier que, contrairement au reste du monde qui évite d’aller travailler, en République de Chine, ils feraient exactement le contraire pendant les semaines les plus dures de la pandémie: travailler plus.

Séjour chez l’habitant, le grand point commun

Enfin, nous constatons que le grand point commun de tous les pays analysés, quelle que soit leur stratégie face à la pandémie, est que nous passons précisément beaucoup plus de temps loin les uns des autres et chez nous. Le distanciation sociale c’est la clé d’une réduction du taux de contagion.

Bien sûr, il existe encore de nombreuses différences entre les régions, laissant l’Allemagne à 15% de plus rester à la maison, contre 20% aux États-Unis ou plus de 30% en Espagne, en France et en Italie.

Dans ce sens, Le Mexique continue d’augmenter les mesures pour le coronavirus, constatant que sa population reste constamment et de plus en plus à la maison, semaine après semaine.

Photo de couverture: David Ortiz.