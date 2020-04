C’est ainsi que les startups de la mode devront lutter contre le coronavirus

Passer les heures mortes à faire défiler l’écran de l’ordinateur pour regarder des modèles de shorts est devenu presque une routine pour Patricia. Et comme elle tant d’autres. Regarder des sites Web de mode n’est pas seulement une question de tendance, c’est une promesse personnelle qu’à long terme “peut-être qu’il peut être utilisé”. Une sorte de lumière au bout du tunnel à la mode pour une situation qui n’a toujours pas d’horaires clairs. Il finit par acheter une combinaison pour sortir et une robe. “Il vient d’arriver”, dit-il, “avec une note de remerciement pour l’achat sur le site Web du magasin et une sucette.” Mais il sait que cela peut lui prendre des semaines avant de le diffuser – du moins dans la rue. Très certainement, il achètera à nouveau, ils l’ont déjà conquis avec ce petit détail.

Les magasins étant fermés et ne conservant que des achats sur Internet, de nombreuses Patricias doivent être en Espagne en ce moment pour effectuer des achats en ligne pour soutenir le secteur de la mode; ou au moins ses chiffres avant la crise sanitaire des coronavirus. La réalité est qu’ils n’arrivent pas. Selon un rapport d’EY sur les effets de COVID-19 sur l’industrie, près de 40% des ventes du secteur ont déjà chuté.

Un effet beaucoup plus important dans les petites entreprises que, sans compter sur les moyens des grandes chaînes, manque de ventes en ligne ou de systèmes de distribution développés. D’autres natifs, formés par ce petit mais grand écosystème d’entrepreneurs de mode en Espagne, jouent avec cet avantage de naissance. D’autres ont attaché la couverture au-dessus de leur tête et se sont mis au travail au milieu de la pandémie. Mais ils sont tous victimes de la situation.

Qu’arrivera-t-il à ce secteur une fois l’ordre de confinement terminé et le monde retrouvera une certaine normalité? L’activité textile, représentant 2,8% du PIB national et 13% des raisons du tourisme étranger, il aura une très mauvaise année pour EY. Selon leurs données, cette crise réduira la taille de l’industrie de 25%. Tout cela en supposant qu’il n’y a pas de retour à l’obligation de se refermer sur une nouvelle épidémie à la fin de l’année et que Patricia, comme tant d’autres acheteurs, doit regarder la collection d’hiver à travers ses ordinateurs.

Dominé par les grands dans un secteur en déclin

La mauvaise nouvelle pour les textiles n’a pas tardé à suivre un côté ou l’autre du continent. Les fermetures de magasins, ERTES dans les petites, moyennes et grandes entreprises, les annulations de collecte et le “nous verrons ce qui se passe” ont donné le ton ces dernières semaines.

Alors que, ici en Espagne, les grands comme Inditex évitent l’ERTE à leurs employés – non sans controverse -, d’autres dans le monde de l’entrepreneuriat l’ont déjà annoncé pratiquement dès le premier instant. Pompéi, dans des déclarations à Hipertextual, a expliqué qu’il avait dû ouvrir un dossier à 100% de son personnel: cinq ans de travail jetés en un mois pour une raison très simple: la consommation s’arrête et il n’y a rien à faire.

Aux États-Unis, les choses ne sont pas très différentes. Alors que l’essor des plateformes d’occasion augmente, Vestiaire Collective a réalisé un tour de 64,2 millions de dollars alors qu’ils progressaient chez Techcrunch, plusieurs magasins ont déjà déclaré faillite. Parmi eux, le célèbre Neiman Marcus, qui, après avoir longtemps traîné les dettes d’un secteur de moins en moins voyant, a fini par céder à la pire crise qui puisse arriver à un commerce de vêtements.

La crise des coronavirus qui commence déjà à être définie dans le secteur textile comme «l’apocalypse du commerce de détail» est une tendance qui traîne depuis 10 ans, suivi par le déclin des grands magasins. Selon les données du cabinet d’études Forrester, “même le commerce en ligne ne pourra pas compenser les pertes de magasins, grandes ou petites”; car les marges bénéficiaires sont beaucoup plus faibles que dans l’environnement physique. Une déclaration que les propriétaires des grands parcs commerciaux en Espagne ont également adoptée comme leur propre. Avec 500000 entreprises du secteur et 1,8 million d’employés sollicitant des subventions de l’ICO pour résister à la baisse des ventes, l’autorisation d’ouvrir tous les jours d’ici à 2021 et des promotions sans TVA pour encourager les dépenses qui ne sont pas tout à fait claires qu’elles finiront par arriver. Si les pires prévisions du FMI pour l’Espagne sont remplies, nous assisterons à un effondrement de 8% de l’économie et à une augmentation du chômage à 20,8%. Le tout alimenté par une baisse du tourisme, notre principale source de revenus, et une augmentation de l’épargne familiale face à l’incertitude.

La vente au détail de textiles est également confrontée à un défi à la maison. En 2019, le rapport de Moody’s pour le secteur textile a fourni une série de conclusions non positives. “Les textiles sont un marché vulnérable dans un environnement macroéconomique en déclin”, ont-ils expliqué; l’achat de vêtements n’est plus une priorité pour les clients qui doivent désormais partager leur salaire entre une longue liste de services: voyages, loisirs, abonnements aux plateformes de contenu …

Des concepts relativement nouveaux tels que la mode rapide, dans lesquels Inditex ou Mango sont les leaders en Espagne – et dans une bonne partie du monde – avec des factures dépassant 1 000 millions d’euros, entrent en conflit avec des concepts encore plus récents comme la durabilité. Un sujet que ces grands détaillants ont suspendu depuis 2001 avec l’accord multifibres par lequel la Chine a conservé l’essentiel de la production et du commerce de textiles en Espagne.

Et maintenant quoi dans un secteur qui ne renonce pas à tout pour perdu

Les perspectives ne sont pas les meilleures que nous puissions avoir, ni pour la puissante – mais en déclin – industrie textile, y compris le monde de l’entrepreneuriat et des petites entreprises. Mais tout n’est pas perdu surtout pour les plus petits avec plus de marge de manœuvre et un équilibre possible dans un avenir où les grands sont moins grands et les petits moins petits.

Et il n’y a pas de stratégie unique dans ce domaine pour continuer. Hypertextual a contacté plusieurs entrepreneurs du secteur qui préfèrent ne pas faire de déclarations mais qui confirment qu’ils sont de mauvaise humeur. “Ce n’est pas le bon moment pour acheter des vêtements, parce que nous n’en avons pas besoin; celui qui a le plus et le moins a des vêtements pour être à la maison. Les chiffres du marché que nous voyons sont qu’ils ont chuté de près de 80% dans le monde, et que Évidemment, cela nous affecte “, il ose expliquer Federico Sainz de Sepiia à ce médium, qui accuse la baisse des revenus, mais il regarde déjà ce qui va se passer dans les prochains mois.

Certains comme Lookiero conservent leur publicité en ligne pour inciter à l’achat, dans le cas de Sepiia a décidé de ne pas encourager la consommation mais continue à servir les commandes bien qu’ils ne puissent pas fabriquer de nouvelles marchandises; moins qu’avant, mais les journaux expliquent. “Au début, nous pensions que nous allions interrompre les ventes parce que nous n’avons pas de produit essentiel, mais en parlant au coursier Nacex et ils vous ont dit que cela n’avait pas de sens, car si nous travaillons, ils peuvent fonctionner. C’est une chaîne”, explique-t-il. Ils ne sont pas les seuls à avoir cessé de vendre autant qu’ils le pensaient Et même les grandes entreprises numériques prêtent main forte aux entrepreneurs du secteur. Zalando, dédié aux ventes textiles, a annoncé cette semaine une initiative pour accompagner les marques de mode et les détaillants pendant la crise en leur permettant d’accéder à leur clientèle.

Ils sont conscients de la chute du secteur au cours des prochains mois et aussi que l’industrie est très susceptible de changer dans quelques mois: “Ce ne sera pas une débâcle mondiale, seulement que les consommateurs achèteront moins qu’auparavant”, mais les logiques à bas prix qui ont régné jusqu’à présent continueront.

Il n’y aura guère de délocalisation de l’industrie de la mode car, comme ils l’expliquent du secteur, cela signifierait changer le modèle d’affaires de nombreuses entreprises bien établies. Mais cela pourrait aussi être une opportunité pour cet entrepreneur à la recherche de sa niche. “La question de la durabilité peut être un effet différenciant dans cette nouvelle étape qui s’ouvre; comment, à partir de la proximité, nous pouvons fabriquer des produits qui répondent à nos besoins et sont achetés par les clients “, n’explique pas le professeur collaborateur du CEF Josep Miracle. Une position maintenue par le professeur José Luis Ramírez, mais d’un point de vue moins positif:” Je suis pessimiste et nous n’allons pas avancer ou apprendre, certains le feront et ils en auront l’occasion, mais à moins de savoir comment vendre beaucoup mieux, nous ne pouvons pas récupérer les usines car cela signifierait une augmentation des prix », explique-t-il.

Mais alors que certains décident de retourner en Chine ou non, pour les analystes, la bataille est encore plus proche. S’il est vrai que l’entrepreneuriat de la mode s’est concentré sur le monde numérique, la réalité est que cette situation “capital privé est venu un peu avec l’eau autour de son cou à ce, la réalité est que les gens l’ont sauvé “, dit Miracle,” beaucoup ont également réalisé la nécessité de donner une réponse rapide sans réfléchir beaucoup et améliorez-vous en déplacement avec un produit qui peut être géré en déplacement. “

Avec un consommateur qui a réalisé qu’il pouvait acheter 100% en ligne, Ramírez souligne que la tâche de l’entrepreneur dans cette nouvelle étape vise à créer des lieux spécialisés dans l’expérience client. “Quelque chose que jusqu’à présent, c’est comme prêcher dans le désert“Il vise” parce qu’il est facile de se déplacer par inertie. “De cette façon, l’avenir du ratil – le plus entrepreneurial – passerait par la création de cette expérience en ligne et en personne de manière parallèle de la même manière que Hawkers ou Singularu l’avaient déjà fait lors de leur première naissance. dans le monde numérique pour transmettre cette expérience utilisateur à un traitement personnel. Ou les sites Web de magasinage populaires pour les chaussures de sport qui ont fait de l’expérience, malgré la conquête de grandes marques internationales, un événement unique pour un marché très spécialisé spécifique.