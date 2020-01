c’est ainsi que les voitures sont volées

Pendant les vacances de Noël une arnaque devenue «à la mode» il y a plusieurs années est revenue en Italie. Beaucoup ont été les citoyens qui sont tombés dans le piège et sont tombés dans le piège. Nous parlons de la fraude de la bouteille en plastique coincé dans le garde-boue de la roue de la voiture, conçu pour voler le véhicule.

On sait que la fraude en ligne est populaire, il est donc étrange de voir comment, même à ce jour 2020, certaines pratiques parviennent à faire des victimes, mais les rapports de police sont clairs et explicatifs. Au-delà des arnaques pour vider les comptes courants, le PostePay, des sims clonés, il existe des pratiques – appelons-les “hors ligne” – qui mettent en danger l’argent des contribuables pauvres. Nous parlons de compteurs falsifiés, de voitures volées avec des systèmes archaïques et bien plus encore.

Notre conseil pour ne pas être victime de l’arnaque à la bouteille?

Commençons par le début: comment fonctionne l’arnaque? En en créant un bouteille en plastique entre l’aile et la roue du véhicule, les criminels effectuent leur opération. Au moment de l’allumage, la victime entendra un grand rugissement venant du bas de la voiture (dû à l’éclatement de la bouteille) et descendra pour vérifier. C’est là que le criminel caché se glissera dans la voiture pour la voler.

Notre objectif est de vous équiper d’un système de Arbre de bloc tout d’abord, d’un système de suivi GPS par satellite, installable au moment de souscrire une assurance sur le véhicule et fermez la voiture immédiatement, chaque fois que vous en sortez. Soyez donc très prudent.