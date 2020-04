C’est ainsi que WhatsApp évite la désinformation sur sa plateforme

Nous vivons à une époque où, contrairement à il y a quelques années, les informations circulent plus rapidement que Usain Bolt, cependant, et malgré le fait que nous avons suffisamment d’options pour nous informer, nous nous battons quotidiennement contre les fausses nouvelles redoutées, qui parviennent souvent à créer la panique. L’un des canaux par lesquels des informations de ce type sont fréquemment diffusées est WhatsApp, Il est normal que nos contacts ou connaissances nous envoient des notes de ce type, mais apparemment c’est sur le point de se terminer.

Il s’avère que Dans la dernière mise à jour de l’application de messagerie populaire, il existe une nouvelle fonction avec laquelle ils cherchent à réduire le flux de désinformation au sein de leur plate-forme.. Normalement, ces fausses nouvelles proviennent d’utilisateurs qui transfèrent les messages qu’ils ont reçus d’autres personnes à leurs amis, créant une énorme chaîne qui atteint partout. C’est à partir de là qu’ils ont décidé d’agir sur la question.

Et comment le feront-ils? Eh bien, d’une manière très simple, limiter le transfert massif de messages dans vos chats. Maintenant messages fréquemment transférés (ceux qui apparaissent avec une double étiquette de date) ne peut être renvoyé qu’à un seul chat à la fois. Cette fonctionnalité est activée avec les messages qui ont été partagés d’un utilisateur à l’autre plus de cinq fois., vous ne pouvez donc plus envoyer ces chaînes de messages à gauche et à droite avec tous vos amis.

Bien que cela semble un peu fastidieux – beaucoup sont habitués à envoyer des mèmes, des notes ou des messages importants de cette manière – et beaucoup pensent peut-être à quel point ce sera horrible d’envoyer un par un de vos contacts un seul texte ou une seule image, il sera toujours possible d’envoyer des messages en les transférant, cette mesure ne s’appliquera que s’il y a une énorme chaîne de transfert au sein de l’application.

Avec cet ajustement, WhatsApp devient l’une des rares plateformes à avoir pris des mesures contre les fausses nouvelles, l’empêchant de devenir virale. Une autre des fonctions qu’ils ont récemment ajoutées était le bouton de recherche sur le Web, avec ce bouton, vous pouvez rechercher le texte des messages transférés dans GoogleAinsi, l’utilisateur aura la possibilité de vérifier l’origine des informations qui lui sont envoyées et de vérifier si elles sont vraies ou fausses.