C’est alors que les premiers médicaments contre les coronavirus pourraient être disponibles – .

Des médicaments et des vaccins pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, sont actuellement testés et développés.

Bien que certains des médicaments testés existent déjà sur le marché, ils doivent être mis à l’épreuve avant de pouvoir être largement utilisés pour traiter COVID-19.

Un véritable vaccin contre le coronavirus est presque certainement à moins de 18 mois de sa mise à disposition.

Pour les États-Unis, la question n’est plus de savoir s’il faudra ou non des mois pour que les fermetures à l’échelle de la ville et de l’État se terminent et que nos vies reviennent à la normale, mais plutôt combien de mois cela prendra. Tant que nous ne serons pas en mesure d’aplanir la courbe et de veiller à ce que nos hôpitaux ne soient pas submergés par un afflux de patients malades qui ont été infectés par le nouveau coronavirus, la distanciation sociale, les ordonnances d’abris sur place et l’interdiction des grands rassemblements être la norme. Le seul espoir que nous avons d’accélérer ce processus est la découverte d’un médicament capable de traiter le COVID-19.

Dans l’état actuel des choses, aucun médicament ni vaccin n’a été approuvé pour traiter la maladie causée par le virus du SRAS-CoV-2, quoi que prétende le président. Cela dit, les traitements et les médicaments sont testés et développés au fur et à mesure que je tape ceci, et Matthew Harper de Stat News a proposé ses prévisions pour quand ils pourraient être prêts.

Avant d’arriver aux prévisions, je dois réitérer quelques points importants que Harper a soulevés dans son article. Premièrement, les données d’un document complet de l’Organisation de l’innovation en biotechnologie évaluent la probabilité d’approbation d’un traitement des maladies infectieuses commençant les essais cliniques à seulement 19,1%. De plus, les délais qu’il mentionne ci-dessous pourraient changer et d’autres pourraient tout à fait échouer. Mais au moins c’est quelque chose de concret dans cette mer d’incertitude.

Les premiers traitements dont Harper discute sont les médicaments antiviraux existants, qui sont disponibles dès maintenant, mais dont l’efficacité doit encore être testée avant de pouvoir être plus largement approuvée. L’hydroxychloroquine et la chloroquine sont l’un des traitements sur lesquels beaucoup espèrent. Certains médecins commencent également à associer l’hydroxychloroquine à un antibiotique appelé azithromycine. Malheureusement, les preuves de l’efficacité de ces traitements sont encore trop limitées et des essais cliniques plus importants prendront du temps. Les médecins continueront à utiliser ces médicaments existants pour traiter les patients malades, mais il faudra peut-être un mois ou plus avant de savoir s’ils fonctionnent vraiment.

Le remdesivir est un autre médicament existant qui est testé, car son fabricant Gilead travaille avec de nombreux chercheurs et gouvernements sur des essais cliniques. La première grande étude en Chine devrait se terminer le 3 avril, date à laquelle nous aurons des données sur lesquelles travailler. Les médecins expérimentent également des transferts de plasma de ceux qui se sont rétablis à ceux qui sont encore malades afin de renforcer leur système immunitaire avec des anticorps. Bien que ce traitement soit actuellement utilisé, un produit plus raffiné pourrait prendre de 9 à 18 mois à produire.

Quant aux nouveaux traitements, Regeneron Pharmaceuticals a réussi à développer des anticorps artificiels qui se sont révélés efficaces contre Ebola, et veut maintenant faire de même pour le nouveau coronavirus. Les essais pourraient commencer dès cet été et le traitement pourrait être disponible dès cet automne pour les patients extrêmement malades.

Enfin, s’agissant d’un vaccin, le meilleur scénario réaliste est que quelque chose soit prêt avant la fin de l’année prochaine. Plusieurs groupes travaillent sur des vaccins, ce qui augmente les chances qu’un produit utilisable soit disponible d’ici l’automne 2021, mais, comme l’a dit la semaine dernière Rajeev Venkayya de la société pharmaceutique japonaise Takeda: «Ce n’est pas parce que nous commençons un programme de vaccination que nous va certainement recevoir un vaccin à l’autre bout. ” La doublure argentée est qu’il pourrait y avoir un vaccin disponible pour certains groupes, tels que les travailleurs de la santé, cet automne.

Je recommande fortement de lire l’intégralité de l’article de Harper sur Stat News, ainsi que cette ventilation complète de tous les médicaments et vaccins actuellement en développement pour lutter contre COVID-19 que le site a publié la semaine dernière.

