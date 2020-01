c’est ce que cela implique

Même si Windows 10 est la dernière version du système d’exploitation Microsoft, Windows 7 C’est toujours la deuxième version la plus utilisée au monde, même après Windows 8 et Windows 8.1. Plus précisément, près de 27% des utilisateurs de Windows utilisent Windows 7. Le problème? Quoi Microsoft Il ne vous donnera plus de support officiel depuis le 14 janvier 2020.

Il y a beaucoup de raisons de continuer à utiliser Windows 7 sur votre ordinateur Cela peut déjà vous convenir tous les jours, vous pouvez ne pas vouloir installer Windows 10 pour des raisons personnelles ou pratiques, votre ordinateur peut ne pas vous permettre d’installer Windows 10 ou vous pouvez utiliser des applications qui ne fonctionnent pas sur Windows 10. Ces raisons peuvent se produire dans les ordinateurs personnels mais aussi dans les ordinateurs professionnels, environnements industriels ou spécialisés où la mise à jour du système d’exploitation est un gros problème.

Quoi qu’il en soit, alors nous répondons à toutes les questions que pouvez-vous faire par rapport à fin de la prise en charge de Windows 7.

Que signifie la fin du support?

Lorsque Microsoft met sur le marché un nouvelle version de WindowsEn plus du système d’exploitation, il propose des services associés tels que des mises à jour ou un support utilisateur. Mais ces services supplémentaires ils ont un moment précis. La fiche technique du cycle de vie de Windows explique qu’après le lancement d’une version de Windows, il y a une période de support standard puis une autre période de support étendue.

Windows 7 a été lancé en octobre 2009. Son support standard a pris fin en janvier 2015 et le 14 janvier 2020 son support étendu.

Cela signifie qu’à partir de maintenant, Windows 7 ne reçoit plus attention au client par Microsoft et vous ne recevrez pas de mises à jour ni de logiciel ni de sécurité ou de correction d’erreurs.

Selon Microsoft, «vous pouvez continuer à utiliser votre PC Windows 7», mais il nous avertit que «lorsque vous cessez de recevoir des mises à jour logicielles et de sécurité en continu, vous serez plus exposés à des risques de virus et de logiciels malveillants“

En résumé. Si vous avez des problèmes techniques avec Windows 7, vous devrez vous gérer ou rechercher aide non officielle. En ce qui concerne la sécurité, vous devez exposer le moins possible votre PC Windows 7 à Internet, aux périphériques de stockage externes et aux nouveaux logiciels.

Que dois-je faire si j’ai Windows 7?

De toute évidence, le principal conseil que donne Microsoft est que mise à niveau vers Windows 10. Mais il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous ne voulez pas ou ne pouvez pas le faire. Si vous n’êtes pas convaincu de passer à Linux comme substitut de Windows 7, il devrait être prendre certaines précautions.

La meilleure chose est que votre ordinateur Windows 7 n’ont pas accès à internet. Et si vous avez besoin d’accéder à Internet, vous feriez mieux de le faire via une machine virtuelle comme VirtualBox ou avec un ordinateur autonome avec Windows 10.

Si vous allez ouvrir des fichiers ou installer un logiciel sur votre PC Windows 7, essayez analyser précédemment avec un antivirus à partir d’une machine mise à jour avec Windows 10. Il en va de même pour les périphériques de stockage externes. Analysez-les avant de les connecter à cet ordinateur.

Pour le reste, bien que Windows 7 apporte des pare-feu et antivirus, ses versions finiront par être obsolètes. Essayez d’obtenir un pare-feu pour Windows. Il en existe de plus simples et plus complexes, gratuits ou payants. Choisissez celui qui vous convainc le plus car ce sera la clé à éviter entrées ou sorties de données dans le cas où vous accédez à Internet à partir de Windows 7 s’il n’y a pas d’autre choix.

Microsoft Il a créé une page où il répondra à certaines des questions que vous pouvez vous poser si vous êtes un utilisateur de Windows 7. Fondamentalement, il invite passer à Windows 10, même si cela implique un changement d’ordinateur et vous donne quelques raisons de vous en convaincre.

👇 Plus en hypertexte