c’est ce que nous savons

Le 11 février, le premier Samsung Unpacked de 2020 aura lieu dans la ville de San Francisco. On s’attend à ce que la société sud-coréenne soit connue, comme les années précédentes, la prochaine génération de la famille Galaxy S, qui cette fois adoptera le nom de Galaxy S20, selon les dernières rumeurs et fuites.

Bien qu’il n’ait pas officiellement organisé une telle cérémonie de présentation, le riche fleuve d’informations et de fuites qui a secoué l’industrie de la technologie au cours des derniers mois permet déjà de dessiner un croquis assez détaillé sur la façon dont sera la nouvelle génération de la famille Galaxy S. C’est tout ce qui est connu, répandu et attendu sur Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

SoC

Exynos 990 / Snapdragon 865

Exynos 990 / Snapdragon 865

Exynos 990 / Snapdragon 865

Mémoire RAM

12 Go

12 Go

12 Go / 16 Go

Stockage

128 Go UFS 3.0 / 256 Go UFS 3.0

128 Go UFS 3.0 / 256 Go UFS 3.0

128 Go UFS 3.0 / 256 Go UFS 3.0 / 512 Go UFS 3.0

Écran

AMOLED dynamique de 6,2 pouces avec résolution QHD + (3200 x 1440) et taux de rafraîchissement de 120 Hz

AMOLED dynamique de 6,7 pouces avec résolution QHD + (3200 x 1440) et taux de rafraîchissement de 120 Hz

AMOLED dynamique de 6,9 ​​pouces avec résolution QHD + (3200 x 1440) et taux de rafraîchissement de 120 Hz

Caméra frontale

Capteur 10 mégapixels

Capteur 10 mégapixels

Capteur 40 mégapixels

Chambre principale

Capteur 12 mégapixels avec pixels de 1,8 micron

Capteur 12 mégapixels avec pixels de 1,8 micron

Capteur 108 mégapixels

Caméra téléobjectif

Capteur 64 mégapixels avec un objectif capable d’effectuer un zoom optique hybride 3x et 30x

Capteur 64 mégapixels avec un objectif capable d’effectuer un zoom optique hybride 3x et 30x

Capteur de 48 mégapixels capable de zoom optique 10x, hybride 30x et numérique 100x

Caméra grand angle

Capteur 12 mégapixels

Capteur 12 mégapixels

Capteur 12 mégapixels

Caméra ToF

Non

Oui

Oui

La batterie

4000 mAh

4500 mAh

5000 mAh

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales à ultrasons situé sous l’écran

Capteur d’empreintes digitales à ultrasons situé sous l’écran

Capteur d’empreintes digitales à ultrasons situé sous l’écran

Emplacement pour carte MicroSD

Oui

Oui

Oui

Version 5G

Oui

Oui

Oui

Samsung Galaxy S20 et Galaxy S20 Plus: des options sûres

Samsung Galaxy S20 Source: Roland Quandt (WinFuture)

La famille Galaxy S20, comme lors des précédentes occasions, aura deux versions différentes: Galaxy S20 et Galaxy S20 Plus. Cette année, oui, les différences entre les deux modèles seront plus faibles que lors des occasions précédentes. Ces deux modèles ne devraient différer que par la taille de leur écran, la capacité de la batterie et l’inclusion d’une caméra ToF dans la région arrière. Tout le reste, en principe, sera exactement le même entre les deux équipes.

Le design de la nouvelle génération se caractérisera principalement par trois changements:

L’écran sera légèrement plus haut lors de l’adoption d’un format 20: 9. La génération précédente avait un format 19,5: 9.

La perforation de l’écran se trouve au centre, tout comme le Galaxy Note 10.

Le module photographique adopte une disposition rectangulaire et est choisi vers la gauche, un emplacement similaire à celui observé sur l’iPhone 11 Pro et le Pixel 4. Dans le cas du Galaxy S20 Plus, il sera légèrement plus large, car il devrait faire de la place pour le Capteur ToF

Selon XDA-Developers, un autre changement important est la courbure de l’écran, qui dans le cas du Galaxy S20 sera beaucoup plus subtile que dans les générations précédentes. Cette tendance pouvait déjà être observée dans le Galaxy S10 – dont l’écran suivait un rayon de courbure plus petit que celui des modèles précédents – mais la société aurait décidé d’aller encore plus loin avec la nouvelle génération.

Le Galaxy S20 et le Galaxy S20 Plus seraient également les premiers modèles de la famille à dire au revoir à la prise casque, un élément que Samsung a défendu ces dernières années malgré la poussée du reste de l’industrie. Cette étape, bien que nouvelle pour la famille Galaxy S, n’est pas surprenante, puisque Samsung a déjà franchi une étape similaire avec le Galaxy Note 10.

Samsung Galaxy S20 Plus. Source: Roland Quandt (WinFuture)

En ce qui concerne l’écran, les nouveaux Galaxy S20 et Galaxy S20 Plus utiliseraient le Technologie AMOLED dynamique introduit avec la génération précédente. Il est probable que l’entreprise ait apporté des améliorations mineures dans des aspects tels que la précision des couleurs ou la luminosité, mais aucun changement substantiel n’est attendu en termes de qualité d’image.

S’il y aura cependant des changements majeurs en ce qui concerne le taux de rafraîchissement du panneau, qui serait capable d’atteindre jusqu’à 120 Hz. Cette fonctionnalité, comme l’ont déjà montré des produits tels que le OnePlus 7 Pro ou l’iPad Pro, rend tout mouvement qui a lieu à l’écran plus fluide et cohérent – générant une sensation très agréable pour l’œil humain. Ceci, avec la nouvelle gamme de processeurs (Exynos 990 ou Snapdragon 865, selon le marché), la grande quantité de RAM (12 Go) et la mémoire de type UFS 3.0 (plus rapide en vitesse d’écriture et lecture), promet d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur des nouveaux Galaxy S20 et Galaxy S20 Plus.

Le taux de rafraîchissement élevé, cependant, Il ne peut être activé que lorsque la résolution de l’interface graphique est rendue en Full HD + -Paramètre que Samsung définit par défaut sur tous les modèles de la famille Galaxy S depuis des années. Ceux qui veulent que le téléphone rende l’interface utilisateur à la résolution maximale possible (QHD +), doivent probablement abandonner à 120 Hz.

Source: Roland Quandt (WinFuture).

Dans le domaine photographique, les Galaxy S20 et Galaxy S20 Plus offriraient une expérience pratiquement identique. Les deux rouleraient un capteur principal de 12 mégapixels avec des pixels de 1,8 micron, ce qui aiderait considérablement à la capture de la lumière dans des environnements lumineux. Ils auraient également un appareil photo grand angle de 12 mégapixels de résolution et un troisième capteur de 64 mégapixels qui, avec un objectif spécifique, permettraient un zoom optique à trois zooms et hybride jusqu’à 30.

Dans le cas du Galaxy S20 Plus, en plus des trois caméras déjà mentionnées, Samsung monterait une caméra ToF qui permet de mesurer des distances avec une plus grande précision et de générer des cartes de profondeur très utiles pour des fonctions spécifiques telles que le mode portrait (que Samsung appelle “Dynamic Focus”).

Samsung commercialisera des variantes avec 5G de tous les Galaxy S20, selon les fuites les plus récentes.

Ces nouveaux appareils photo pourraient être accompagnés, selon XDA-Developers, de nouveaux algorithmes de traitement d’image – un aspect dans lequel les générations les plus récentes de la famille Galaxy S ont montré une certaine marge d’amélioration par rapport à la concurrence. Samsung devrait également intégrer de nouveaux modes de prise de vue et d’enregistrement vidéo, y compris un système appelé Pro Video qui vous permettrait d’ajuster des paramètres plus avancés tels que l’exposition ou l’ISO.

Comme prévu en 2020, Tous les modèles de la famille Galaxy S20 disposeront d’une connectivité 5G, bien que l’on ne sache pas actuellement quelles variantes atteindront chaque marché. Il est possible que la société sud-coréenne ne prenne les versions avec cette connexion que dans les régions qui disposent déjà de réseaux compatibles ou dans lesquelles elles s’attendent à une mise sous tension massive de l’infrastructure 5G au cours des prochains mois.

Samsung Galaxy S20 Ultra: penser aux plus exigeants

Image: David Ortiz.

En plus des Galaxy S20 et Galaxy S20 Plus habituels, Samsung devrait présenter une version encore plus avancée de cette nouvelle famille. Son nom, selon les fuites les plus récentes, est Samsung Galaxy S20 Ultra, et aurait quelques différences notables par rapport aux autres versions:

Il monterait jusqu’à 16 Go de RAM.

Votre écran aurait une taille de 6,9 ​​pouces.

La batterie aurait une capacité de 5 000 mAh.

Le changement le plus important serait cependant lié au domaine photographique. Le Galaxy S20 Ultra se distancerait des autres modèles avec un ensemble de capteurs plus avancés que ceux des autres modèles:

Caméra frontale de 40 mégapixels.

Appareil photo principal de 108 mégapixels.

Téléphoto de 48 mégapixels capable d’effectuer un zoom optique 10x, un hybride 30x et un grossissement numérique 100x.

Appareil photo grand angle avec un capteur de 12 mégapixels.

Caméra ToF pour mesurer les distances et générer des cartes de profondeur.

Quels seront les prix du Galaxy S20?

Image: David Ortiz.

Le prix est l’une des plus grandes inconnues de la nouvelle famille Galaxy S20. Diverses sources conviennent que le La structure des prix sera très proche de celle du Galaxy S10, la plupart des modèles se situeraient donc entre 800 et 1 100 euros. Le seul modèle qui sortirait de cette structure, oui, serait le Galaxy S20 Ultra, qui serait commercialisé pour un chiffre, selon les fuites les plus récentes, entre 1300 et 1400 euros.

Le célèbre bailleur Roland Quandt, enfin, dit que les trois modèles arriveront en magasin le 13 mars, près d’un mois après sa présentation officielle. Cela indique également que Samsung offrira, à titre de promotion temporaire, quelques Galaxy Buds + entièrement gratuits à ceux qui réservent l’un des nouveaux modèles.

Les précommandes de la série Samsung Galaxy S20 incluront également le Galaxy Buds + en Europe. Si vous pré-commandez jusqu’au 8 mars 2020 (inclus), vous recevrez gratuitement les nouveaux écouteurs sans fil (PDSF supposément de 169,99 euros). Premiers appareils entre les mains des clients le 13 mars (disponibilité générale). pic.twitter.com/pSV8HgGafC

– Roland Quandt (@rquandt) 3 février 2020