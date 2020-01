c’est ce qui arrive aux clients Tim, Iliad et Vodafone

Regarder le téléphone pendant que nous sommes dans la voiture et que nous conduisons est un danger, une mauvaise habitude que personne ne devrait avoirPourtant, quiconque possède à la fois une voiture et un smartphone l’a fait au moins une fois, il est impossible de résister à la tentation lorsque nous recevons un message, une notification ou même un appel.

Quels sont les risques que nous courons avec les smartphones dans la voiture

Tout d’abord, il faut dire que le plus grand risque est bien sûr de faire des accidents. Il est plus que normal de regarder le téléphone, pour risquer d’être distrait de la rue, même si beaucoup d’entre nous tiennent pour acquis que nous sommes toujours en mesure d’avoir des réflexes prêts en toutes circonstances. Pas si: l’une des principales causes d’accidents de la route c’est précisément l’utilisation du smartphone au volant. Ne fais pas ça!

Cela dit, il existe d’autres risques, non mortels, mais qui restent des problèmes qu’il vaut toujours mieux éviter dans la mesure du possible. Nous parlons les sanctions que nous risquons de prendre si nous n’utilisons pas notre appareil correctement. Le plus grand risque est de nous voir saisir la licence, certainement pas la première fois, mais s’il était découvert au moins deux fois en deux ans, le danger de le perdre deviendrait réel. La première fois, le conducteur perdra 5 points du permis de conduire et devra payer une pénalité allant de 161 à 647 €. Cependant, depuis un certain temps, il est souhaitable de procéder à la saisie du permis dès la première fois qu’un conducteur est pris en train d’utiliser le smartphone en conduisant. Rappelez-vous toujours utilisez-le uniquement avec le haut-parleur ou les écouteurs, c’est important que vos mains sont libres et que même une oreille est libre à son tour et écoute la route. Enfin, vous pouvez utiliser l’appareil avec des commandes vocales, mais uniquement si vous l’avez connecté au Bluetooth de la voiture, avant de commencer à conduire, car vous ne pouvez plus le faire en déplacement. Nous vous rappelons que l’utilisation du smartphone c’est toujours un risque et vous devez savoir comment l’utiliser correctement.