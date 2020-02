C’est comme ça que Crysis est remasterisé sous CryEngine 5.6

Les dernières mises à jour reçues par le moteur graphique CryEngine ont déclenché des rumeurs selon lesquelles CryTek et EA pourraient travailler sur un projet intéressant et ambitieux: un Remastered Crysis qui serait en mesure d’exploiter tout le potentiel de CryEngine 5.6.

Nous avons dit beaucoup de choses en une phrase, alors décomposons-les un peu. La création d’une Crysis remasterisée sous ce moteur graphique signifierait un énorme bond en termes de qualité graphique et un nouveau pas en avant vers le photoréalisme, mais cela permettrait également l’intégration de technologies de pointe et, bien sûr, le lancer de rayons.

L’année dernière, CryTek a utilisé l’un des emplacements les plus connus de Crysis pour montrer les possibilités de CryEngine 5.6, et a laissé les fans rêver d’une éventuelle Crysis remasterisée. La société a publié une série d’images qui nous permettent d’apprécier avec beaucoup de détails la qualité graphique que le titre pourrait offrir, et la vérité est que C’est impressionnant.

Remastered Crysis: un projet pour la nouvelle génération de consoles?

Comme nos lecteurs réguliers s’en souviendront, Crysis était un jeu si ambitieux et si exigeant qu’il était parfait pour la génération de consoles de l’époque, Xbox 360 et PS3, et reste encore aujourd’hui un titre capable de tester même la carte graphique la plus puissante du marché.

Développer une Crysis remasterisée signifierait un énorme défi pour CryTek, non seulement pour ce que signifie mettre à jour un classique sans perdre son essence et son charme au niveau jouable, mais aussi parce qu’un saut graphique de ce niveau sans réduire l’amplitude des scénarios de l’original serait impossible avec le matériel du consoles de la génération actuelle.

Je pense que la PS5 et la Xbox Series X pourraient déplacer une Crysis remasterisée à ce niveau, bien que je ne sois pas sûr de quelle résolution ou avec quel type de configuration graphique. Ce serait un projet très attrayant, un rêve devenu réalité, et pourrait aider CryTek et EA à revitaliser la franchise, mais pour l’instant nous n’avons aucune information officielle, donc nous ne sommes partis que «Continuez à rêver».