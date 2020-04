c’est comme ça qu’on est arrivé ici

Lorsque, au second semestre 2017, premiers mobiles qui avec leurs options d’entrée dépassaient déjà la barrière des 1000 dollars ou euros, il y avait des centaines de mèmes à ce sujet. Et pourtant ils se sont vendus sans problème.

Aujourd’hui, ces 4 chiffres sont déjà la norme pour le haut de gamme, même parmi les marques qui jusqu’à présent se caractérisaient par des performances élevées à un prix contenu. Avec la présentation dans le Xiaomi Mi 10 Pro et le Oppo Find X2, à la fois avec un prix de départ de 999 euros, il est clair que le seul euro qui manque pour atteindre le chiffre sonore est insuffisant pour le camoufler comme toute barrière psychologique. Celui qui veut un téléphone mobile haut de gamme, de l’une des principales entreprises du marché, semble devoir payer ce chiffre.

La arrivée de Xiaomi et Oppo au club des 1000 (Et l’union quasi certaine de OnePlus quand il lancera son OnePlus 8 dans quelques jours) ont déjà fait 2020 l’année où les fabricants chinois se sont lancés pour atteindre le seuil qui Apple et Samsung ont réparé il y a trois ans.

En cours de route et en tant que débat, il s’agira toujours de savoir si le prix est disproportionné ou non. La vérité est que dans ce saut monétaire il y a également eu saut progressif des technologies et des capacités sur les téléphones très rapide par rapport à la période triennale précédente. Reconnaissance faciale, écrans AMOLED, charge rapide, batteries beaucoup plus performantes et surtout appareils photo et possibilités photographiques impensables il y a moins de cinq ans sont les nouvelles fonctionnalités qui ont le plus changé le secteur. Et derrière eux, évidemment, il y a un investissement technologique et de traitement important.

Mais le doute sur l’investissement qu’un téléphone mobile haut de gamme représente aujourd’hui sera toujours là, surtout lorsque ces appareils qui aspirent à dessiner l’avenir dans forme d’écrans pliants flexibles et mobiles (sans rupture, si possible) ont déjà été lancés avec des prix destinés aux passionnés et aux précoces avec des prix qui ils dépassent 2000 euros.

Logiquement, derrière eux se pose la question de l’évolutivité et des nouvelles technologies, donc plus chères. Mais pour en revenir au cœur du problème, Est-il vrai que les téléphones sont devenus si chers ces dernières années?

L’évolution du prix des smartphones du Nokia 3310

Dans le tableau suivant, vous pouvez voir le prix de lancement de certains modèles que ceux qui commencent déjà à peindre les cheveux gris se souviendront d’utiliser, même d’autres qui peuvent encore être considérés comme contemporains. Tous ceux, moins le Nokia 3310 incassable, étaient considérés comme des moyennes ou hautes gammes au moment du lancement.

Bien que le prix du haut de gamme se soit stabilisé au-dessus de 1000 euros, le prix moyen des smartphones vendus baisse chaque année, passant de 305 $ en 2015 à 214 $ en 2019

Mais surtout, il est voir leurs prix corrigés de l’inflation dans le même tableau. Dans ce paramètre, nous voyons que la hausse n’a pas été aussi forte avant d’atteindre les 1000 euros actuels, bien qu’il soit possible que les consommateurs aient remarqué plus fortement que les téléphones sont de plus en plus chers car il y a de moins en moins d’options de financement une partie des opérateurs, et l’essentiel des achats est désormais concentré dans des terminaux gratuits.

MóvilPrecio lancement ($ / €) Prix avec inflaciónAñoNokia 3210150212,51999BlackBerry 5810715950,092002Ericsson R380s8501106,212003Sony Ericsson P9008501085,792004Nokia 8800560701,82005iPhone499599,742007Galaxy S400456,32010Galaxy Note549612,122011iPhone 5649704,932012Note 4750792,692014iPhone 7 Plus769815,012016

Comme vous pouvez le voir, et laissant 3310 de côté qui abaissait précisément un marché qui jusque-là semblait réservé à une personne au pouvoir d’achat important, les mobiles montaient en prix jusqu’à l’apparition du iPhone en 2007 et l’expansion d’Android.

Depuis lors, il y a eu une période de controverse jusqu’en 2014, date à laquelle ils ont de nouveau augmenté. C’est le temps de phablets, les mobiles ont agrandi leurs écrans et leur caractère visuel comme des éléments multimédias dans tous les sens. En tant que broche de cette époque, déjà beaucoup plus proche du modèle actuel de smartphone, nous avons choisi le iPhone 7 Plus de 2016, qui dans sa version la plus chère avait déjà augmenté son prix à 999 $. La duperie a commencé avec la figure ronde.

Dans cette prochaine, nous voyons déjà certains des mobiles contemporains les plus pertinents qui ont passé le cap barrière psychologique de 1000 $. De la Note 8 et de l’iPhone X, en passant par le Huawei P30, la première firme chinoise à jouer avec cette somme, jusqu’à l’avènement du Xiaomi et Oppo avec les expériences de pliage du Samsung Fold, du Mate X ou du Flip.

MobileLaunch priceNotesYearGalaxy Note 81010 € Premier mobile à surmonter la barrière des 1000 $ 2017iPhone X1159 € Définir la tendance comme prix de base pour le haut de gamme 2017 Huawei P30 Pro999 € Premier de la marque à franchir la barrière 2019 Galaxy Note 101099 € -2019iPhone 11 Pro1159 € -2019Huawei Matex X2259 Téléphone pliable Pioneer2019Galaxy Fold2020 € Téléphone pliant Pioneer2019Motorola Razr1599 € Téléphone pliable2019Galaxy Z Flip1500 € Téléphone pliable2020Galaxy S20 Ultra1359 € Nouvelle montée de la norme2020Xiaomi Mi 10 Pro999 € Premier de la marque à franchir la barrière2020 Oppo Find X2999 € Premier de la marque20 à briser la barrière2020 Oppo Find X2999 € Premier de la marque20 à briser20

Il y a un autre problème important qui passe parfois inaperçu et c’est que dans cette ‘course’ vers 1000 ou 1500 euros on parle toujours de téléphones haut de gamme. Cependant, sur la base des données IDC, le marché mondial des smartphones a eu tendance ces dernières années à proposer des terminaux à des prix de plus en plus bas. Quelque chose à quoi l’apparition des marques chinoises a contribué, et qu’il semble qu’ils suivront ce chemin. Plus précisément, selon ces données, le prix moyen des les terminaux sont passés de 305 $ en 2015 à 214 $ en 2019.

Et maintenant quoi? Le présent n’est pas si «cher» et l’avenir peut l’être encore moins

Avec le haut de gamme déjà établi dans les quatre chiffres, il reste à se demander ce qui va suivre. La vérité est qu’après quelques premières expériences de pliage qui ont dépassé le chiffre de 2000 euros, Samsung a publié beaucoup plus de contenu et pour de nombreux Flip crédibles de 1500, un prix similaire au Motorola Razr, les premiers terminaux importants qui jouent avec des écrans flexibles, mais pour la plus petite partie.

Samsung a également fait savoir que, face au lancement du nouveau Fold dans les prochains mois – celui qui devrait vraiment commencer à toucher le marché – s’efforce de réduire son prix. Logiquement, l’industrie fait des estimations pour savoir si une personne est prête à payer 2000 euros pour un mobile, et il semble évident que pas encore.

Une question différente est clairement ce qui est arrivé aux 1 000 euros. Apple a introduit ce niveau dans l’iPhone X en même temps qu’il présentait de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui sont aujourd’hui la norme du marché. La force au niveau du design et de l’innovation de la société Cupertino lui a valu de franchir cette barrière en toute sécurité, et il est clair qu’ils n’avaient pas tort.

Il ne semble pas si clair que cela se passe comme ça avec les sauts que Xiaomi Mi 10 Pro a pris, par exemple, ce qui lève 500 euros concernant le Mi 9 en échange d’améliorations qui ne semblent pas compenser par rapport à leurs prix habituels. Peut-être que Xiaomi a habitué ses acheteurs à des prix trop serrés pour faire maintenant ce saut? Dans notre analyse hypertextuelle, Luis del Barco a conclu:

Cependant, il n’est pas moins vrai qu’il est toujours inférieur à ce que les technologies rivales offrent, étant inférieur dans des aspects clés tels que l’appareil photo, la batterie ou même sa résistance à l’eau[…] Justifier votre prix d’entrée est donc compliqué. Ce sera, oui, une option intéressante quand elle descendra au fil des mois.

Peut-être que Xiaomi peut faire ce pari sur l’assurance avec le marché lance déjà ses marques Redmi et Pocophone en Europe, qui continuent de marquer clairement le jeu «low cost». Et il ne fait aucun doute que si certaines marques économiques abandonnent le modèle dans lequel elles se trouvaient (ce qui est difficile à croire qu’elles abandonneront complètement), cela sera occupé par d’autres telles que Realme ou Vivo, du débarquement récent et comme Oppo ou OnePlus, qui fait partie du groupe BKK Electronics.

Bref, même si les prix montent, il y aura toujours un milieu de gamme plus que puissant sur un marché avec des prix compétitifs entre eux. Un contexte dans lequel, à propos, il pourrait casser -Et ce serait une nouveauté car ça vient d’une entreprise comme Apple- le nouvel iPhone SE 2020, dont les rumeurs pointent vers un prix inférieur à 500 $. L’avenir peut également venir avec un segment très disputé pour placer le meilleur mobile à un prix contenu.