C’est la chose la plus ennuyeuse à propos de Netflix – .

Netflix peut être un excellent service de streaming à avoir et même à payer malgré les hausses de prix inévitables, mais il peut aussi être incroyablement ennuyeux à certains moments. Le meilleur exemple est les annonces de lecture automatique sur la page d’accueil qui me rendaient fou jusqu’à ce que Netflix le trouve enfin dans son cœur pour donner aux utilisateurs la possibilité de les désactiver définitivement.

Ensuite, il y a l’inévitable défilement de la mort “à surveiller” qui peut durer des minutes sans fin – c’est un sous-produit avec lequel nous devons vivre, cependant, donc cela ne me dérange pas beaucoup. Ensuite, il y a le problème avec le Continuez à regarder liste: il est beaucoup trop difficile d’en supprimer le contenu. Maintenant, il s’avère que Netflix a trouvé une nouvelle façon frustrante de m’agacer. Le service a commencé à m’envoyer des courriels me demandant de ne pas oublier de terminer les émissions et les films que j’ai commencés puis abandonnés.

Les abonnés Netflix savent à quel type d’e-mails s’attendre de Netflix, en supposant que vous souhaitiez ce type de communication avec votre fournisseur de streaming. Il s’agit généralement de nouveaux e-mails d’arrivée, ainsi que d’avertissements indiquant qu’une personne s’est peut-être connectée à votre compte à partir d’un appareil inconnu. Ce dernier est très utile, car il peut vous aider à détecter un piratage.

Mais il y a environ deux semaines, Netflix a apparemment commencé à envoyer à certaines personnes des e-mails intitulés «N’oubliez pas de terminer [title of TV show]. ” Ils commencent comme ça:

Le corps de l’e-mail comprend une affiche pour le film ou la série télévisée en question et vous montre les progrès que vous avez réalisés. Il vous indique même quel épisode vous avez regardé en dernier et vous donne des liens pour reprendre la lecture. Les e-mails contiennent également des suggestions de vidéos à regarder et à revoir, y compris du contenu similaire à l’émission que vous n’avez pas terminée.

Ça craint, Netflix. Bien sûr, je ne veux pas continuer à regarder les émissions que Netflix me presse de terminer. Je les aurais finis. Et je les aurais définitivement supprimés de ma file d’attente s’il y avait un moyen simple de le faire.

J’ai tendance à commencer beaucoup de films et d’émissions de télévision que je n’arrive pas à terminer, donc je ne voudrais certainement pas que Netflix me dise de continuer à les regarder tous – hé, au moins ils comptent comme des vues s’ils suis plus de 2 minutes. Et il y a beaucoup de titres que j’ai l’intention de terminer sans que Netflix ne me pousse dans cette direction. Chose intéressante, les e-mails que j’ai reçus contenaient un film sur lequel je ne reviendrai jamais et un documentaire qui m’endormirait une autre fois. Mais aucun contenu que je suis réellement tenté de charger et de terminer.

D’après ce que je peux dire, il s’agit de l’un de ces tests internes Netflix, donc si vous ne recevez aucun e-mail, c’est parce que vous avez choisi de ne pas recevoir d’e-mails Netflix ou parce que vous n’êtes pas inclus dans le test. Ce que je souhaiterais, c’est un e-mail Netflix me disant qu’il est désormais plus facile de supprimer du contenu du menu Continuer la surveillance.

