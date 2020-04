C’est la meilleure offre Galaxy S20 que vous pouvez obtenir en ce moment – .

Samsung a lancé une nouvelle promo Galaxy S20 qui réduit efficacement le prix de tous les téléphones Galaxy S20 de 50%.

Samsung offre aux acheteurs une garantie de rachat de 50%: vous pouvez retourner le combiné dans les 24 mois suivant l’achat pour 50% de la valeur au détail.

Le téléphone doit être en bon état de fonctionnement, ce qui signifie qu’il ne peut présenter aucun défaut autre qu’une usure normale.

Le Galaxy S20 est l’un des téléphones Android les plus impressionnants de cette année, mais il est également beaucoup plus cher que prévu. À partir de 999 $ pour la version la moins chère, le Galaxy S20 est 300 $ plus cher que l’iPhone 11 le moins cher et le plus populaire, lorsque Samsung a lancé le téléphone à la mi-février, je vous ai dit que vous ne devriez pas vous presser de l’acheter. Comme pour les précédentes versions du Galaxy S, le prix devrait baisser peu de temps après le lancement, disais-je à l’époque. Cela s’est produit il y a quelques jours à peine lorsque Samsung a réduit le Galaxy S20 de 200 $. Bien sûr, la remise ne s’applique pas à tous les modèles S20, mais cela indique que Samsung est prêt à négocier. Une semaine plus tard, Samsung a un accord encore meilleur sur le Galaxy S20, qui couvre toutes ses saveurs Galaxy S20. Le détaillant coréen est prêt à offrir une garantie de rachat de 50% sur toutes les saveurs S20, ce qui signifie pratiquement que vous achèterez le combiné à 50% de son prix normal.

La pandémie de coronavirus a considérablement nui aux ventes du Galaxy S20, bien qu’il soit peu probable que Samsung ait atteint son objectif interne. Encore une fois, ce téléphone était tout simplement trop cher par rapport à tout le reste. Samsung peut fixer n’importe quel prix de départ pour ses smartphones, comme n’importe quel fournisseur de l’industrie. Mais les téléphones Samsung ne vieillissent pas aussi bien en termes de valeur. C’est la seule fonctionnalité iPhone que les fournisseurs Android n’ont pas pu répliquer.

Selon les termes de la nouvelle offre, Samsung vous remboursera 50% de votre argent si vous retournez le Galaxy S20 dans un état satisfaisant dans les 24 mois suivant l’achat. Il s’agit de la nouvelle structure de prix pour les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra selon les termes de la nouvelle offre, en supposant que vous profitiez de l’offre:

Source de l’image: Samsung

Vous devrez cependant payer le prix fort du combiné. Si vous profitez de l’offre, vous pourriez ne pas être éligible à de meilleures remises, bien que certaines offres s’appliquent toujours:

Les offres d’échange quotidiennes peuvent être combinées avec le programme de rachat garanti, mais si vous choisissez de recevoir 50% de votre prix d’achat lorsque vous retournez votre téléphone en bon état, vous ne serez pas éligible à des offres d’échange de plus grande valeur. .

De plus, le financement par l’opérateur et la mise à niveau Samsung ne peuvent pas être utilisés pour financer votre achat.

Enfin, voici ce que signifient des conditions satisfaisantes, selon Samsung:

Votre appareil doit s’allumer, maintenir une charge et ne pas s’éteindre de façon inattendue;

Votre appareil doit avoir un écran fonctionnel sans points noirs ni pixellisation morte de toute nature;

Votre appareil ne doit présenter ni cassures, ni fissures, ni autres défauts qui vont au-delà de l’usure normale, notamment, mais sans s’y limiter: rayures, bosses ou bosses multiples; preuve de dégâts d’eau, ou; contacts de port de charge, de carte SIM ou de borne de batterie corrodés;

Votre appareil ne doit pas être mis sur liste noire ni signalé comme volé ou compromis;

Le verrouillage de réactivation, la protection de réinitialisation d’usine de Google ou tout autre logiciel de verrouillage antivol a été désactivé. Veuillez effectuer une réinitialisation d’usine sur votre appareil avant de l’envoyer à Samsung.

Toutes les informations personnelles ont été supprimées.

En d’autres termes, vous devrez faire très attention au téléphone. Mais c’est quelque chose que vous devez considérer quelle que soit la façon dont vous achetez le combiné. Vous avez besoin d’un étui de protection pour cela, car le verre ne gère pas les gouttes avec grâce. Et vous voudrez peut-être envisager un programme d’assurance juste pour vous assurer que vous êtes admissible à cette garantie de rachat de 50%.

Ce qui est génial avec cet accord, c’est qu’il vous aidera également à obtenir des téléphones Galaxy S et Note moins chers dans les années à venir, surtout si vous vous accrochez à vos téléphones pendant une plus longue période.

Source de l’image: Framesira / Shutterstock

