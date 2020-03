C’est la rumeur la plus excitante du Galaxy Note 20 que nous ayons jamais entendue – .

Samsung vient de lancer deux nouveaux combinés phares – le Galaxy Z Flip et le Galaxy S20 – ce qui signifie que c’est la saison ouverte en ce qui concerne les fuites concernant les prochains téléphones phares qui devraient arriver cette année. Les premières rumeurs Galaxy Fold 2 et Note 20 sont déjà là, et nous avons deux raisons de nous exciter.

Bien qu’il soit trop tôt pour que Samsung confirme quoi que ce soit, la société est connue pour son incapacité ou sa réticence à empêcher les rumeurs. Depuis quelques années, nous connaissons tout sur le prochain téléphone Galaxy S ou Note bien avant leur lancement grâce à de nombreuses fuites et rumeurs qui ont précédé les annonces de Samsung. La même chose se produira probablement avec la série Note 20, et plus nous nous rapprocherons de l’événement Unpacked de Samsung qui aura probablement lieu début août, plus nous en saurons sur le téléphone.

La dernière rumeur du Galaxy Note 20 vient de SamMobile et semble assez inoffensive. Le site indique que Samsung a commencé le développement du Note 20, et l’un des modèles du Note 20 (SM-N981) sera livré avec 128 Go de stockage à bord. “Et alors?” vous demandez peut-être. Après tout, ce sont des produits phares de Samsung, pas des iPhones, ce qui signifie qu’ils devraient être livrés avec au moins 128 Go de mémoire flash, comme c’était le cas avec les téléphones S20.

Mais les fans de la série Note se souviendront peut-être que le Galaxy Note 10 est livré avec 256 Go de stockage interne et aucun support microSD. Si cette rumeur de Note 20 est exacte, nous pourrions avoir deux raisons de nous enthousiasmer. Tout d’abord, un Note 20 de 128 Go n’a pas beaucoup de sens, donc Samsung ramènera probablement le stockage microSD.

Que la prise en charge de la carte microSD soit intégrée ou non, un Note 20 de 128 Go sera certainement plus abordable qu’une version de 256 Go. Il est peut-être trop tôt pour les détails des prix de la note 20, mais la structure de prix du Galaxy S20 n’a pas fonctionné en faveur de Samsung jusqu’à présent. Les téléphones sont trop chers et les premiers signes sont déjà là – certaines personnes peuvent blâmer les chiffres de vente inférieurs de S20 en Corée sur le coronavirus, mais ce n’est qu’une partie de l’histoire.

Cela dit, il sera intéressant de voir combien coûtera le Galaxy Note 20 le moins cher cette année. Le Note 10 a commencé à 899 $ l’année dernière, tandis que le S10 le moins cher était au prix de 749 $.

Source de l’image: Jacob Siegal / .

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

