C’est la rumeur la plus inquiétante sur Pixel 5 que nous ayons entendu jusqu’à présent – .

Google possède le système d’exploitation mobile le plus populaire au monde, mais il n’est toujours pas en mesure de fabriquer des smartphones que les gens font la queue pour acheter. Les téléphones Nexus et Pixel ne sont guère des appareils les plus vendus malgré les progrès importants de Google au fil des ans. Mais ce n’est pas parce que Google ne peut pas proposer un équivalent iPhone ou Galaxy S que les masses veulent qu’il peut se permettre de cesser de fabriquer des téléphones Pixel haut de gamme.

Les téléphones Google sont le seul moyen pour l’entreprise d’exprimer sa véritable vision pour Android. Avec chaque nouvelle version d’Android, ce sont des téléphones Pixel qui montrent au monde en quoi consiste la nouvelle version du système d’exploitation, et ce sont les seuls téléphones qui reçoivent chaque mise à jour dès qu’elle est disponible. Sans appareil Pixel, Google serait bloqué en attendant que les fournisseurs mettent à jour leurs appareils vers la dernière version d’Android chaque fois qu’ils peuvent le gérer, et risquerait qu’Android traîne encore plus iOS lorsqu’il s’agit d’adopter la dernière version du système d’exploitation. Dans cet esprit, vous n’allez certainement pas apprécier cette nouvelle rumeur Pixel 5, surtout si vous êtes un fidèle utilisateur de la série.

Quelques jours après avoir vu le premier rendu de Pixel 5, un ingénieur de Google a confirmé le nom de Pixel 5 sur l’AOSP. Cette erreur a été corrigée depuis que le nom du produit Pixel 5 a été supprimé pour le fil, comme 9to5Google l’a signalé peu de temps après avoir remarqué la mention Pixel 5.

Le blog avait également ceci à dire sur le développement du téléphone Pixel:

Le mois dernier, trois noms de code Google Pixel potentiels ont fait surface, ainsi que les processeurs Qualcomm de milieu de gamme sur lesquels fonctionneraient les appareils portant le nom de code. Nous pensons actuellement que l’un de ces trois, Sunfish, sera un successeur de milieu de gamme du Pixel 3a, appelé «Google Pixel 4a».

Pendant ce temps, nous pensons que les deux autres, Redfin et Bramble, pourraient être les noms de code Google Pixel 5 et Pixel 5 XL, ce qui rendrait la série Pixel 5 moins que phare. Chose intéressante, Bramble a été repéré en utilisant la même version du noyau Linux, 4.19, comme indiqué pour le «Pixel 5» ci-dessus. Cela ne suffit pas à lui seul pour confirmer que Bramble est bien le Pixel 5, mais cela rend le boîtier plus solide.

En effet, Sunfish, Redfin et Bramble sont trois noms de code qui ont été détaillés dans une paire de rapports. Selon un rapport, le Sunfish est un téléphone Pixel 4a basé sur Snapdragon 730, tandis que le Redfin devrait être un modèle Pixel 4a différent avec un processeur Snapdragon 765 et une prise en charge 5G. Bramble, indique le rapport, est également un appareil 765, mais ce n’est qu’une carte de développement. Une deuxième histoire a révélé les trois mêmes noms de code et a conclu que Sunfish et Bramble sont probablement les noms de code du Pixel 4a et du Pixel 4a XL. Il a également déclaré que la version XL prendrait en charge la connectivité 5G.

Tout cela met les réclamations de 9to5Google dans une meilleure perspective. Si ce nouveau rapport est précis et que Redfin et Bramble sont des noms de code Pixel 5 et Pixel 5 XL, ce sont peut-être les premiers téléphones Google de nouvelle génération qui n’offrent pas le meilleur matériel possible. C’est une chose pour Google de lancer des téléphones de milieu de gamme et de prétendre qu’ils peuvent être des remplacements d’iPhone après les magasins phares de même génération, et une autre pour ignorer complètement les produits phares.

Il est toujours possible que la génération Pixel 5 soit disponible en différentes versions, y compris des téléphones de milieu de gamme et des produits phares distincts. Peut-être que les noms de code pour les saveurs haut de gamme de Pixel 5 n’ont pas encore fuité. Mais étant donné que tant de rumeurs Pixel se sont avérées exactes jusqu’à présent, il serait incroyablement décevant pour Google d’abandonner complètement les téléphones Pixel haut de gamme après avoir renoncé à la gamme Nexus il y a toutes ces années.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

