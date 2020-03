C’est la station de travail PC Ryzen la moins chère du marché

À moins de 300 USD, y compris la livraison d’Aliexpress (qui livre dans le monde entier), ce PC de bureau du fabricant chinois Ipason est probablement la station de travail Ryzen la plus abordable du marché – et il peut également servir de PC de jeu.

Basé sur l’APU Ryzen 3 2200G, il peut battre les processeurs Intel Core i3-800T que l’on trouve généralement dans les appareils à ce prix. Son benchmark CPU (6840 points) est atteint en utilisant quatre cœurs cadencés jusqu’à 3,7 GHz et plus de 6 Mo de cache.

Sa carte graphique Radeon Vega 8 propose huit cœurs graphiques cadencés à 1,1 GHz et offre l’une des meilleures performances graphiques d’un sous-système vidéo intégré. Ipason prétend qu’il devrait offrir la même expérience qu’un GPU discret Nvidia Geforce GT1030.

Poste de travail Ipason Ryzen – 298,35 $ sur AliExpress

Vous ne trouverez pas de station de travail Ryzen plus abordable que celle du fabricant chinois Ipason. Basé sur l’APU Ryzen 3 2200, il surpassera confortablement les processeurs habituellement trouvés dans les machines à ce prix. Certes, les options de connectivité sont rares et vous pourriez trouver le SSD 120 Go trouvé dans le modèle de base insuffisant.

Comme prévu, il est livré avec une carte mère mATX, ce qui signifie que les options de connectivité sont limitées. Il dispose d’un port HDMI, de six connecteurs USB, d’une prise LAN Ethernet et de trois entrées audio. Il y a cependant de la place pour l’expansion grâce au boîtier aux dimensions généreuses (disponible en noir ou blanc).

Ajoutez 8 Go de mémoire (malheureusement, un seul module RAM) et un SSD de 120 Go et vous avez une unité de base assez décente.

Notez que le bundle n’a pas de clavier et de souris, ce qui pourrait s’avérer plus difficile à acheter en raison de la pandémie mondiale actuelle.

Garder à l’esprit…

Si ce produit vient de Chine continentale, il faudra au moins un mois pour atteindre les États-Unis ou le Royaume-Uni (et potentiellement plus). Vous pouvez être perçu une taxe directement ou par le biais du courrier.

Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf? Faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.