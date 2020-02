C’est l’autonomie du Samsung Galaxy S20 Ultra avec l’écran 120Hz

Il Samsung Galaxy S20 Ultra est l’un des meilleurs smartphones haut de gamme du moment, cependant, peut-être que peu d’utilisateurs profitent vraiment de toutes les possibilités qu’il offre, donc limiter ceux qui les ajustent à l’utilisation réelle qui est donnée à l’appareil peut finir par entraîner une augmentation de autonomie

L’une des caractéristiques du Samsung Galaxy S20 que l’utilisateur peut ajuster est le taux de rafraîchissement de l’écran, où vous pouvez sélectionner entre 60 et 120 hertz. Un taux de rafraîchissement plus élevé réduit l’autonomie de la batterie, donc dans PhoneArena, ils ont décidé d’effectuer des tests de drainage avec la variante qui incorpore l’Exynos 990 pour obtenir des numéros spécifiques.

Les modèles suivants ont été utilisés dans des tests comparatifs de décharge de batterie:

Samsung Galaxy S20 Ultra à 120 Hz

Samsung Galaxy S20 Ultra à 60 Hz

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy S10

Apple iPhone 11 Pro Max

Les résultats montrent que le réglage de l’écran du Galaxy S20 Ultra sur 120 Hz réduit considérablement l’autonomie, car sa batterie a résisté au drainage pendant “seulement” 10 heures et 2 minutestandis que le même appareil 60Hz a duré 12 heures et 23 minutes (ce qui représente environ 20% de plus). Le Galaxy Note 10 a résisté à 11 heures et 37 minutes, le Galaxy S10 à 10 heures et 33 minutes et l’iPhone 11 Pro Max à 12 heures et 53 minutes.

L’utilisation de 120 Hz peut faire la différence dans des aspects tels que les jeux (tant qu’ils atteignent plus de 60 images par seconde), mais aujourd’hui, et surtout en ce qui concerne les mobiles, la plupart des contenus ne sont pas faits pour être reproduits à plus de 60 images par seconde, avec mention spéciale des vidéos YouTube. D’un autre côté, la majorité des films aujourd’hui sont toujours à des cadences de 24 ou 30 images par seconde, ce qui ajoute au fait que la plupart utilisent le mobile pour des choses plutôt banales. En bref, le nombre d’utilisateurs qui peut vraiment justifier l’utilisation de 120 Hz est très faible.

D’autre part, le même support a également testé la vitesse de charge rapide de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra, qui inclut dans son emballage un Chargeur 25 watts Il est pris en charge sur USB Type-C comme connexion. Selon PhoreArena, il est capable d’effectuer une charge complète en seulement 59 minutes, tandis qu’en 15 minutes, il a chargé 32%, 62% en 30 minutes et 89% en 45 minutes. Ces données impressionnent si vous considérez que la batterie de l’appareil qui apparaît dans cette entrée est de 5000 mAh.

L’utilisateur peut séparément acquérir un chargeur officiel de 45 watts, qui a également été testé par PhoneArena. Curieusement, pour lui la charge complète prend la même chose que le chargeur de 25 watts, mais en 15 minutes, il a chargé 37%, 70% en 30 minutes et 92% en 45 minutes. Avec ces données sur la table, l’utilisateur doit avoir trop de temps pour justifier l’achat du chargeur de 45 watts, qui coûte environ 50 $.