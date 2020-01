c’est le chemin de fer de Byron Bay

Déplacer un train de 100 passagers Cela demande beaucoup d’énergie. En 1949, le chemin de fer Baie de ByronL’Australie avait besoin de deux moteurs diesel pour parcourir les 3 kilomètres de route qui reliaient la ville de Byron Bay à son quartier de North Beach. Mais depuis 2017, cette «ancienne» fonctionne avec batteries et panneaux solaires qui génèrent jusqu’à 6,6 kW. Un train de plus de 70 ans qui fonctionne à l’énergie solaire et qui, en plus, est le premier train solaire au monde.

Que les trains actuels utilisent énergie électrique Pour fonctionner, il est répandu dans pratiquement tous les pays du monde, à des exceptions près pour des raisons de préservation historique ou des limitations dans des domaines spécifiques. Mais d’où vient cette énergie électrique n’a pas de réponse unique. Laissez un train utiliser énergie solaire comme la seule source à se déplacer et que la machine elle-même génère est un pionnier, et l’honneur est le chemin de fer de Byron Bay dans l’état de Nouvelle-Galles du SudAustralie

Les responsables d’un tel exploit sont l’entreprise North Byron Resort, qui a non seulement restauré le train de classe 660 et leurs 1949 wagons, ils ont également réparé les trois kilomètres de voie et un pont qui traverse la ligne reliant les stations North Beach et Byron Beach. Le projet a coûté 300 000 $ par kilomètre et a été géré entre mai 2016 et avril 2017.

Objectif atteint: avec uniquement de l’énergie solaire, le train classique de Byron Bay parcourt un peu plus de 3 kilomètres. en environ 10 minutes à travers des paysages boisés et la ville alentour. Au cours de ses 19 premiers jours de service, il a ouvert ses portes le 16 décembre 2017 et a transporté 10 000 passagers. Et en janvier 2019, le chiffre était déjà 100 000 passagers. Et si vous voulez faire partie des chanceux qui voyagent avec le premier train solaire du monde, le voyage ne vous coûtera que 4 ou 8 dollars si vous voulez acheter le un billet aller retour.

Une question fréquente est de savoir ce qui se passe jours de pluie? Lorsqu’il n’y a pas assez de soleil pour charger les batteries du train, il dispose d’une batterie complémentaire de 77 kWh qui peut être chargée avec alimentation de sources externes. Et s’il n’y a pas le choix, en cas de mauvais temps ou de problèmes électriques, le train a un moteur diesel En dernier recours.

Une autre particularité de ce train de plus de 70 ans est que, même si à l’extérieur, il conserve son look classique de la fin des années 40 du siècle dernier, et maintient également cet air vintage à l’intérieur, il a le commodités et améliorations du 21ème siècle afin qu’ils puissent grimper en fauteuil roulant avec ou sans moteur.

Si vous voulez connaître le histoire originale du train qui a franchi la ligne de Byron Bay, vous pouvez accéder à son site Web, où il est également possible de voir son tableau des horaires et recréez avec vos photos du train déjà restauré et en marche.

Le train solaire de l’Inde

Il est possible qu’en Inde, ils ne soient pas d’accord avec la déclaration qui est à la tête de cet article et c’est qu’à l’été 2017, quelques mois avant l’inauguration du chemin de fer solaire de Byron Bay, le Chemins de fer indiens ils ont inauguré leur première ligne solaire à la gare de Safdarjung, en Delhi.

Ce train, avec 16 panneaux solaires répartis sur six wagons, produit 300 Wc (Watt crête). De plus, il a un batterie de support ce qui permet de déplacer le train indien pendant au moins 72 heures. Cependant, le véhicule utilise la technologie DEMU, acronyme en anglais de Multiple Diesel Electric Unit, on ne peut donc pas le considérer comme 100% solaire comme cela arrive avec le train australien.

Qu’il s’agisse ou non du premier site au monde, les chemins de fer indiens ont été ambitieux, et après ce premier train de 2017, à l’été 2019, ils ont annoncé leur intention d’être le premier opérateur ferroviaire au monde 100% vert dans les dix prochaines années. Et c’est que les chemins de fer indiens sont le principal consommateur d’énergie électrique en Inde.

Ce plan implique, entre autres, que son objectif d’atteindre 1 GW de production d’énergie solaire par an soit étendu à Capacité de 5 GW d’ici 2025. Actuellement, les installations des Chemins de fer indiens permettent de produire 88 MW à partir de l’énergie solaire et 103 MW à partir de l’énergie éolienne.

Le train solaire britannique

Nous avons le premier train solaire au monde en Australie et la première ligne de trains solaires au monde en Inde. Mais cela ne s’arrête pas là, car selon le journal anglais The Independent, à la fin de l’été 2019, il a été inauguré à Royaume-Uni “La première ligne ferroviaire solaire au monde”. Que faisons-nous?

A cette occasion, le plus de 100 panneaux solaires ils ne sont pas intégrés dans les wagons ou dans le train lui-même mais en périphérie des voies traversées par cette voie ferrée. Le but est que cette ligne ignorer le réseau électrique Anglais et utiliser uniquement l’énergie générée dans leurs propres parcs solaires.

Le projet est connu sous le nom de Rayons de soleil d’équitation Et nous pouvons en savoir plus sur lui sur son site officiel. L’initiative découle de la collaboration entre les associations à but non lucratif 10:10 Climate Action (maintenant appelé Possible) et Community Energy South et la compagnie de chemin de fer Rail de réseau, gestionnaire de ces infrastructures. En outre, il a également l’aide de Université de Birmingham d’étudier le projet pour de futures initiatives comme ça.

Laissant de côté la controverse sur ce qui est le premier train solaire du monde, ces trois exemples montrent de l’avenir qui nous attend et comment l’énergie propre comme le solaire peut nous aider à profiter de quelque chose d’aussi important aujourd’hui que les transports en commun et ainsi éviter l’utilisation de sources d’énergie polluantes.