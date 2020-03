C’est le clone Apple iMac le plus convaincant que nous ayons jamais vu

Après quelques excellents imitateurs iPad et aspirants Macbook Air, nous avons réussi à retrouver le meilleur clone Apple iMac que nous ayons vu à ce jour.

L’Onda B220 est un ordinateur tout-en-un Windows qui ressemble exceptionnellement à la machine d’Apple – le genre de PC que vous voyez à la réception d’un dentiste ou à la réception d’un bureau.

Onda B220 – 369,99 USD chez Gearbest

Onda fait un excellent travail pour imiter l’esthétique de l’iMac, mais les similitudes s’arrêtent là – ses spécifications n’ont rien de spécial. Cependant, si vous recherchez un équivalent iMac uniquement en apparence, c’est la meilleure option.

À 370 USD (environ 300 GBP / 660 AUD) hors livraison, c’est environ les deux tiers moins cher que son illustre inspiration aux États-Unis et plus près de 75% au Royaume-Uni, où l’iMac est en vente pour 1049 GBP.

Comme l’iMac 21,5 pouces, il dispose d’un écran Full HD avec un cadre noir signature et une grande lunette, avec la marque Onda plutôt qu’un logo Apple. Il y a même le support en aluminium emblématique avec un trou à l’arrière.

Malheureusement, les similitudes s’arrêtent là. Alors que l’iMac le moins cher a un processeur Core i5 (le 7360U), le B220 n’a qu’un Intel Celeron J1900, qui est environ 4 fois plus lent sur la base des résultats de référence de PerformanceTest.

Le module graphique Iris Plus Graphics 640 de l’iMac devrait également triompher des graphiques Intel HD sous-alimentés du J1900. De plus, la machine d’Onda a la moitié de la mémoire système et un SSD de 128 Go, par rapport au disque dur d’Apple de 1 To.

La seule grâce qui sauve du B220 est peut-être la pléthore de connexions disponibles. Ses ports incluent un VGA, un HDMI, un Ethernet et quatre USB (mais malheureusement pas de lecteur de carte mémoire).

Garder à l’esprit…

Si ce produit vient de Chine continentale, il faudra au moins un mois pour atteindre les États-Unis ou le Royaume-Uni (et potentiellement plus). Vous pouvez être perçu une taxe directement ou par le biais du courrier.

Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf? Faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.