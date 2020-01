c’est le dernier jour pour l’avoir

l’opérateur Vodafone Depuis plusieurs semaines, l’Italie tente certains anciens clients, qui avaient auparavant quitté le consentement commercial, avec l’offre Spécial illimité. Aujourd’hui 7 janvier 2020 est le dernier jour pour pouvoir l’activer.

L’opérateur envoie en effet un nouveau SMS à tous les utilisateurs auxquels il a été proposé, leur rappelant qu’ils sont les “les derniers jours“Pour pouvoir revenir à Vodafone avec cette offre pour seulement 7 € par mois. Voyons ce qu’il comprend.

Vodafone: derniers jours pour activer le Special Unlimited 7

Special Unlimited 7 comprend minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, SMS illimités vers tous e 50 Go du trafic Internet à pleine vitesse uniquement disponible 7 euros par mois. Voici le SMS que l’opérateur envoie: “DERNIERS JOURS pour retourner à Vodafone! Rien que pour vous 50 Giga en 4G, minutes illimitées et SMS à tout le monde à 7 euros par mois. Les frais d’activation sont GRATUITS! Venez dans nos magasins avant le 01/07/2020 pour activer l’offre. Détails et coûts sur voda.it/wb9 “.

Evidemment, on ne peut exclure qu’à partir de demain, 8 janvier 2020, l’opérateur lancera une nouvelle campagne de reconquête SMS avec une offre différente de celle qui vient d’être présentée. Dans le passé, cependant, l’opérateur ne voulait pas modifier l’offre après la date limite prévue car elle était très demandée, qui sait ce que cette année décidera de faire.

L’utilisateur qui décide d’activer l’offre aura comme plancher basique sur votre carte SIM Vodafone 25 qui, à partir du 21 octobre 2019, prévoit une redevance mensuelle de 1,99 euro. Le coût mensuel ne sera facturé que s’il n’y a pas d’offre principale avec au moins minutes et Giga inclus. La contribution de activation de l’offre Special Unlimited 7 est en promotion à 0 euro au lieu de 6 euros pour tous les utilisateurs qui reçoivent le message mentionné ci-dessus. Le coût de la carte SIM est de 10 euros avec 5 euros de crédit inclus, à payer lors de l’activation, plus une recharge minimale de 5 euros.