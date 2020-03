C’est le meilleur ordinateur portable convertible 2 en 1 du marché

Les ordinateurs portables 2 en 1 existent depuis près d’une décennie maintenant, et après un certain nombre d’expériences – principalement menées par Lenovo et Dell – la poussière s’est installée sur le facteur de forme adopté par la plupart des appareils convertibles aujourd’hui.

Le Teclast F6 Plus, un de ces appareils, n’est pas le moins cher du marché mais est probablement le meilleur rapport qualité / prix.

À 360 $ chez Banggood (environ 280 £ / 550 AU $), il contient ce que nous pensons être la combinaison mémoire / stockage optimale pour Windows: 8 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré.

Teclast F6 Plus – 359,99 $ chez Banggood

Le F6 Plus n’est pas le moins cher absolu sur le marché, mais la mauvaise qualité des modèles moins chers signifie que c’est la meilleure valeur. Son esthétique élégante, son écran Full HD et son excellente qualité de construction en font une excellente option si vous êtes à la recherche d’un appareil convertible.

Ajoutez un superbe écran IPS Full HD de 13,3 pouces, un châssis en alliage d’aluminium et un stylet en option et vous avez un produit très bien équilibré.

Lorsque nous avons examiné le F6 Plus, nous avons apprécié sa grande qualité de construction, son superbe clavier, son grand trackpad et le fait que Teclast a opté pour un SSD plutôt que pour un eMMC inférieur. Il arbore également un lecteur de carte microSD et un port micro HDMI, ainsi qu’un connecteur de type C.

Son poids – moins de 1,6 kg – signifie qu’il est également un bon candidat pour les présentations mobiles en mode tablette. Bien que, à vrai dire, il s’agit plutôt d’une solution provisoire en cas d’urgence.

Le F6 Plus est légèrement déçu par son processeur – un processeur Intel Celeron N4100 à quatre cœurs – et sa durée de vie de la batterie, qui est inférieure à trois heures (avec YouTube jouant sur une luminosité de 100% et toutes les fonctionnalités d’économie d’énergie désactivées).

Notez également que tandis que Banggood expédie dans le monde entier, vous pouvez être soumis à des frais d’expédition et à des taxes supplémentaires.