C’est le téléphone pliable le moins cher du marché

Découvrez le Royole Flexpai, un smartphone pliable dévoilé pour la première fois au CES 2019 qui espérait côtoyer des appareils tels que le Samsung Galaxy Fold.

“[This] L’appareil de preuve de concept montre que les smartphones flexibles sont l’avenir – mais les mauvaises performances de la main et le design volumineux signifient qu’il ne wow à tous égards », a déclaré Gareth Beavis de TechRadar dans son examen.

Avance rapide de douze mois et il semble que le téléphone n’était pas aussi populaire que Royole l’avait espéré. Le téléphone est maintenant disponible pour un peu moins de 1000 $ (environ 780 £ / 1530 AU $), hors frais de livraison et d’expédition, droits d’importation et taxes.

Vous avez trouvé une meilleure offre?

Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes? Faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.

Royole Flexpai – 999,99 $ de Aliexpress

La Royole Flexpai avait une vision noble, mais son exécution laisse beaucoup à désirer. L’écran entièrement flexible est certes impressionnant, mais ne compense pas la sensation maladroite dans la main. C’est une preuve de concept astucieuse, mais vous feriez mieux de vous éclabousser sur un appareil pliable supérieur.

Le Royole Flexpai fonctionne sous Android 9.0 avec l’interface utilisateur propriétaire de l’entreprise et est alimenté par un processeur Snapdragon 855, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré (une version de 8 Go avec 256 Go de mémoire est également disponible).

L’écran entièrement flexible – qui se plie à l’extérieur – est ce qui le distingue de la concurrence (Galaxy Fold, Huawei Mate X, Galaxy Z Flip). L’appareil, qui possède deux caméras, peut également être transformé en une tablette complète avec une diagonale d’affichage de 7,8 pouces, presque aussi grande qu’une tablette standard (comme l’iPad Mini) et idéale pour les utilisateurs professionnels.

Notez que le téléphone ne prend en charge que l’anglais et le chinois pour le moment, sans aucune autre option de langue disponible. Il est également incompatible avec Google Play Store (bien que vous devriez en théorie être capable de charger des applications) et Aliexpress n’offrira aucun remboursement aux acheteurs qui ne lisent pas les petits caractères.