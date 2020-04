C’est maintenant! La NASA amène l’univers chez vous

Le calendrier des ressources et des activités à mener pendant la quarantaine est si vaste que nous manquons maintenant de temps pour tout apprécier. Mais, si vous avez déjà vu Circ Du Soleil, les oeuvres de Brodway, lu un ou plusieurs livres que les éditeurs ont mis gratuitement à la disposition de tous, il est temps de télécharger la Lune et les étoiles. La NASA amène l’univers chez vous avec une série d’activités fascinantes et interactives.

Le portail de l’Agence est devenu un un espace de divertissement, de science et d’apprentissage accessible au monde entier, offrant livres électroniques gratuit, activités pour les enfants, des programmes où les gens peuvent apporter leur grain de sable science, visites virtuelles 360 °, podcast, les meilleures vidéos de l’espace et tout pour faire de votre maison la meilleure galaxie.

Livres électroniques

Dans la section e-book, la NASA publie son canalogique appartenant à la période 2012-2019, avec des thèmes de l’aéronautique, de l’astronomie pour les débutants, de l’astronomie, des essais et quelques études de cas comme l’ebook Hubble Focus: Galaxies à travers l’espace et le temps, où les plus récents sont publiés Découvertes du télescope spatial Hubblecomme des nébuleuses, des planètes et des galaxies lointaines jamais vues auparavant.

Activités pour enfants et familles

Pour les petits intéressés par l’univers, les étoiles et le cosmos, la NASA propose activités STEM spécifiques (science, technologie, ingénierie et mathématiques pour son acronyme en anglais), classés par âge et niveau scolaire, où les plus jeunes pourront télécharger et apprécier l’un des neuf des images de l’univers, créez un mobile galactique, construisez votre propre vaisseau spatial et bien d’autres activités.

Alors que les adolescents de collège et lycée, ils n’auront pas la chance de s’ennuyer, de pouvoir participer au concours Cinema Space 2020, activités récréatives dans des applications telles que les loisirs barrières de corail, en plus de pouvoir assister à la conférence virtuelle gratuite, qui aura lieu le 16 avril 2020, où la NASA montrera à quoi ressemble la Terre vue de l’air et de l’espace. En plus des séries, des activités scientifiques et bien plus encore.

Soyez un scientifique

D’autre part, il y a la section “Soyez un scientifique” qui cherche à faire collaborer les citoyens intéressés par l’espace avec la NASA soutenir les projets et recherches en cours, apportant leurs propres idées, attentes et connaissances. Vous pouvez devenir un observator pour aider les scientifiques à suivre les changements dans les nuages, l’eau, les plantes et d’autres formes de vie à l’appui de la recherche sur le climat. L’un des projets les plus intéressants est que toute personne dans le monde peut participer activement au MMission Juno de la NASA, capturant leurs propres images de Jupiter et aidant ainsi l’équipe d’experts à décider quelle sera la prochaine photographie de la JUNOCAM.

Visites virtuelles

Comme nous l’avons dit, la NASA amène l’univers chez vous. Les internautes peuvent choisir de donner un 360 ° tour pour lui Centre de recherche de vol Armstrong de la NASA, qui comprend le bâtiment administratif principal, une vue d’un hangar à avions, une salle de contrôle et la zone de la rampe arrière où les préparatifs finaux de vol commencent par Expéditions Google, ou émerger dans SOFIA, Observatoire volant de la NASA, un Boeing 747SP modifié pour transporter un télescope de 106 pouces, pour observer des étoiles, des galaxies, des trous noirs à une hauteur comprise entre 38 000 et 45 000 pieds.

En outre, le Visite virtuelle 3D des modules de la Station spatiale internationale, c’est fascinant. L’astronaute Sunita Williams, devient l’hôtesse pour proposer une visite guidée et assez détaillée de l’ISS.

Les vidéos

Quand ils prétendent que la NASA amène l’univers chez vous, ce n’est pas un cliché. Dans cette section, vous pourrez trouver des vidéos fascinantes qui vous laisseront sans voix avec des informations, des sujets avec leur propre explication, afin que vous ne restiez pas avec le visage de «quoi». Parmi les collections dont nous pouvons profiter, “Artemis, des plans de la Lune à Mars”, où ils expliquent comment ils envisagent de retourner sur la Lune, 50 ans plus tard. Ou que diriez-vous d’avoir l’expérience d’observer un astéroïde depuis la première rangée. “Astéroïde: approche rapprochée”Là où ils nous montrent que «fermer» ne signifie pas toujours la même chose sur Terre que dans l’espace.

Ici, l’âge n’est pas un problème, le contenu proposé par la NASA dépasse le point de vue des plus jeunes et pas tant. Même, les enfants peuvent se rappeler quand Elmo a visité l’agence spatiale, les adolescents seront charmés par la section Sección NASA Space Place, tandis que le reste, avec un esprit beaucoup plus ouvert, nous ne cesserons pas d’être surpris par les merveilles de l’espace. Il n’y a aucun prétexte, profitez du meilleur de la NASA, sans quitter votre maison.