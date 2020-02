C’est Office 365 le moins cher que vous obtenez légalement et il est livré avec un bon cadeau

Nous n’avons jamais rien vu de tel; Achetez ensemble Microsoft Office 365 Famille Premium et la suite de sécurité McAfee Total Protection et ne payez que 39,99 £ chez Argos pour un abonnement d’un an.

À moins de 2p par jour par appareil, c’est moins cher que d’acheter le package de sécurité seul, et bien qu’il ne soit disponible qu’au Royaume-Uni, il existe une autre alternative pour les acheteurs internationaux; lisez la suite pour en savoir plus.

Mais ça va mieux; vous pouvez en empiler jusqu’à cinq pour bénéficier d’Office 365 pour les cinq prochaines années à ce tarif réduit. Microsoft facture le double de ce prix lorsqu’il est acheté directement sur leur site Web, ce qui nous a laissé nous gratter la tête quant à la raison d’être du partenariat McAfee.

Office 365 le moins cher de tous les temps!

Et pour ceux au Royaume-Uni qui ont accès à n’importe quel régime d’avantages sociaux des employeurs (par exemple Blue Light Card ou Perksatwork), vous pouvez obtenir un rabais supplémentaire de 5%, ce qui porte votre prix total à 37,99 £.

Qu’obtenez-vous pour cela? Protection pour six appareils, Office 365 pour six appareils, 1 To d’espace de stockage cloud par compte (qui ne peut pas être mis en commun), une heure d’appels Skype par mois et la collection complète des applications Office de base (y compris Access).

Notez que McAfee a produit une version exclusive de Total Protection, car les versions existantes couvrent généralement cinq ou dix appareils; contrairement à Microsoft, vous ne pourrez pas empiler les abonnements, mais uniquement le renouvellement automatique. De plus, comme il s’agit d’un produit britannique, vous ne recevrez pas de package de protection d’identité.