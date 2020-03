c’est pourquoi il vaut mieux que l’électricité et le diesel et les battra bientôt

La façon dont un certain type de voiture est alimenté peut être l’un des critères les plus importants par lesquels une personne décide de l’acheter. Les raisons peuvent être des économies, ainsi que la question écologique. À cet égard, les voitures sont souvent utilisées dans le diesel qui ne sont pas encore démodées malgré le temps.

Le diesel et l’électricité sont importants, mais l’hydrogène pourrait bientôt être transféré

Comme le diesel, l’électricien s’installe lentement dans la société. De nombreuses machines actuellement en circulation sont des hybrides électriques et de plus en plus domineront le marché dans les années à venir. Il existe cependant une autre méthode de carburation qui n’est pas encore répandue mais qui pourrait lentement s’imposer: nous parlons de machines à hydrogène.

selon Felix Gress de Continental AG il est tout à fait probable, presque certain, que d’ici 2030, le marché sera dominé principalement par les voitures à hydrogène. La seule raison pour laquelle ce processus ne se serait pas encore développé suffisamment et uniquement la faible présence de distributeurs d’hydrogène dans le monde. Ce sont les mots prononcés par Félix Gress:

Les piles à combustible sont encore immatures, à partir de 2030, cependant, elles pourraient se convertir à l’hydrogène grâce à la grande autonomie qu’offre cette technologie. Il serait donc en mesure de modifier sensiblement le secteur du transport longue distance, tant pour les passagers que pour les marchandises.

à pile à combustible signifie la pile à combustibleou un dispositif électrochimique qui permet d’obtenir de l’énergie directement à partir de certaines substances sans nécessiter de combustion thermique.