c’est pourquoi ils sont meilleurs que le diesel, l’essence et le GPL

Si les voitures électriques ont toujours un prix d’achat élevé, nombreux sont ceux qui croient qu’ils pourront l’annuler dans quelques années par rapport à un véhicule essence, diesel ou GPL. Bien qu’au cours des derniers mois, des mesures aient été prises par les pouvoirs publics à l’égard des consommateurs en leur accordant des incitations, il est dit qu’il n’est pas vraiment pratique de se tourner vers l’électricité.

Une étude du Politecnico di Milano a souligné qu’il y a de nombreuses variables à considérer lors de l’achat d’une voiture, surtout si l’on prend deux voitures dans le segment sous-compact par exemple. Lou une étude établit que l’achat d’électricité est amorti en moins d’un an l’essence par rapport à l’essence, alors que les économies nettes sont de l’ordre de 12 000 euros sur 10 ans.

Voitures électriques: parce qu’elles sont meilleures que le diesel, l’essence et le GPL

La déclaration de l’École polytechnique de Milan repose sur l’hypothèse que la voiture ne parcourt plus 11000 km par an et bénéficie d’incitations à l’achat de voitures électriques de 6000 €, qui peuvent être combinées avec l’éco-bonus gouvernemental. La commodité de l’électricité est également articulée pour l’utilisation des places de parking gratuites, accès gratuit au ZTL, réduction des coûts de ravitaillement et d’entretien du véhicule dans le temps.

En plus du prix de la voiture et de celui d’une éventuelle borne de recharge domestique, qui dans certains cas a été donné par Acea avec une économie nette sur le coût de la pleine énergie, un faible kilométrage annuel augmente généralement la commodité d’une voiture électrique par rapport à l’essence, au diesel ou au GPL. Le rapport complet et d’autres scénarios sont illustrés sur le site Web académique, ainsi qu’un aperçu des véhicules électriques qui représente l’état et l’évolution de l’infrastructure en Italie.