Lorsque nous recevons des amis à la maison ou que nous restons dans un hôtel, il y en a presque toujours possibilité de se connecter à un réseau wifi via un mot de passe défini. Cependant, comme le font les hôtels et les chambres d’hôtes, il serait souhaitable d’en créer un à la maison réseau wifi pour les invités, tout d’abord pour assurer une certaine sécurité sur le réseau personnel et ensuite de ne pas affecter la vitesse de notre trafic Internet.

Normalement, le routeur que nous avons installé à la maison est protégé par un mot de passe avec un type de norme cryptographique, mais cela ne suffit pas. Maintenant, si vous ne parvenez toujours pas à percevoir l’importance de ce que nous vous disons en lisant, sachez que lorsque vous donnez le wifi à vos amis à la maison sur leurs smartphones, il peut y avoir des virus. Si tel était le cas, les logiciels malveillants pourraient attaquer tout ce qu’il trouve connecté au réseau domestique, y compris nos appareils.

Réseau Wifi pour les invités: c’est pourquoi le créer et quels avantages il offre

Au contraire, si nous créons un réseau wifi invité, le virus possible n’attaquera que les appareils connectés sur ce réseau. De plus, étant donné que normalement le mot de passe que nous entrons dans le smartphone est stocké et associé à notre réseau, les appareils attaqués par des logiciels malveillants pourront l’attribuer facilement.

En plus de diviser le réseau avec un invité, certains routeurs de dernière génération peuvent également limiter la vitesse de navigation maximale, de sorte que si vous avez quelqu’un à la maison avec une manie de télécharger des tonnes d’octets, cela n’impactera pas au moins vos activités.

Pour créer un réseau dédié à vos invités, entrez simplement les paramètres du routeur via PC, et recherchez l’option créer “Réseau invité”, avec les différentes variantes du boîtier que vous pouvez trouver. Une fois que vous avez choisi le nom et défini le mot de passe réseau, tous les appareils WiFi à portée du routeur détectent également le réseau invité et vous pouvez être plus détendu en accordant la connexion.